Не молодят, а старят: 6 оттенков волос, которых женщинам после 40 лучше избегать

Перекрасить волосы – один из самых быстрых способов изменить внешний вид. Но после 40 лет к выбору оттенка стоит подходить внимательнее: удачный цвет освежает лицо и подчеркивает черты, а неудачный может, наоборот, подчеркнуть возрастные изменения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание SheFinds, некоторые оттенки способны визуально "утяжелять" образ и делать кожу более тусклой. Эксперт Лиза Купидо назвала несколько цветов, которых женщинам старше 40 лет лучше избегать.

Ультрачерный (Jet Black)

Насыщенный черный может выглядеть слишком резким. Он усиливает контраст с кожей и способен подчеркнуть морщины, тени и темные круги под глазами, создавая более строгий и тяжелый образ.

Пепельная блондинка (Ashy Blonde)

Холодные пепельные оттенки могут лишать кожу теплоты. Из-за сероватого подтона лицо иногда выглядит бледным и уставшим.

Платиновая блондинка (Platinum Blonde)

Этот оттенок требует интенсивного обесцвечивания, которое часто делает волосы сухими и ломкими. Кроме того, холодный платиновый цвет может подчеркнуть текстуру кожи и покраснения.

Бургундский (Burgundy)

Глубокие винные оттенки могут "конфликтовать" с тоном кожи и привлекать внимание к покраснениям. Иногда такой цвет делает лицо визуально тяжелее.

Светло-рыжий (Brassy Blonde)

Оттенок с выраженными желтыми или оранжевыми полутонами может подчеркивать неровности кожи и красноту, из-за чего образ выглядит менее свежим.

Мышино-коричневый (Mousy Brown)

Приглушенный коричневый без глубины и теплоты может сливаться с цветом кожи. В результате лицо выглядит блеклым и менее выразительным.

Эксперты отмечают, что зрелую кожу лучше освежают более мягкие и теплые оттенки – например, медовая блондинка, каштановые волосы с мелированием или мягкий медный тон.

