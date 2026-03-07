Не молодят, а старят: 6 оттенков волос, которых женщинам после 40 лучше избегать
Как пишет издание SheFinds, некоторые оттенки способны визуально "утяжелять" образ и делать кожу более тусклой. Эксперт Лиза Купидо назвала несколько цветов, которых женщинам старше 40 лет лучше избегать.
Ультрачерный (Jet Black)
Насыщенный черный может выглядеть слишком резким. Он усиливает контраст с кожей и способен подчеркнуть морщины, тени и темные круги под глазами, создавая более строгий и тяжелый образ.
Пепельная блондинка (Ashy Blonde)
Холодные пепельные оттенки могут лишать кожу теплоты. Из-за сероватого подтона лицо иногда выглядит бледным и уставшим.
Платиновая блондинка (Platinum Blonde)
Этот оттенок требует интенсивного обесцвечивания, которое часто делает волосы сухими и ломкими. Кроме того, холодный платиновый цвет может подчеркнуть текстуру кожи и покраснения.
Бургундский (Burgundy)
Глубокие винные оттенки могут "конфликтовать" с тоном кожи и привлекать внимание к покраснениям. Иногда такой цвет делает лицо визуально тяжелее.
Светло-рыжий (Brassy Blonde)
Оттенок с выраженными желтыми или оранжевыми полутонами может подчеркивать неровности кожи и красноту, из-за чего образ выглядит менее свежим.
Мышино-коричневый (Mousy Brown)
Приглушенный коричневый без глубины и теплоты может сливаться с цветом кожи. В результате лицо выглядит блеклым и менее выразительным.
Эксперты отмечают, что зрелую кожу лучше освежают более мягкие и теплые оттенки – например, медовая блондинка, каштановые волосы с мелированием или мягкий медный тон.
