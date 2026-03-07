#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
493.85
571.78
6.25
Советы

Не молодят, а старят: 6 оттенков волос, которых женщинам после 40 лучше избегать

окрашивание волос, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 14:33 Фото: freepik
Перекрасить волосы – один из самых быстрых способов изменить внешний вид. Но после 40 лет к выбору оттенка стоит подходить внимательнее: удачный цвет освежает лицо и подчеркивает черты, а неудачный может, наоборот, подчеркнуть возрастные изменения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание SheFinds, некоторые оттенки способны визуально "утяжелять" образ и делать кожу более тусклой. Эксперт Лиза Купидо назвала несколько цветов, которых женщинам старше 40 лет лучше избегать.

Ультрачерный (Jet Black)

Насыщенный черный может выглядеть слишком резким. Он усиливает контраст с кожей и способен подчеркнуть морщины, тени и темные круги под глазами, создавая более строгий и тяжелый образ.

Пепельная блондинка (Ashy Blonde)

Холодные пепельные оттенки могут лишать кожу теплоты. Из-за сероватого подтона лицо иногда выглядит бледным и уставшим.

Платиновая блондинка (Platinum Blonde)

Этот оттенок требует интенсивного обесцвечивания, которое часто делает волосы сухими и ломкими. Кроме того, холодный платиновый цвет может подчеркнуть текстуру кожи и покраснения.

Бургундский (Burgundy)

Глубокие винные оттенки могут "конфликтовать" с тоном кожи и привлекать внимание к покраснениям. Иногда такой цвет делает лицо визуально тяжелее.

Светло-рыжий (Brassy Blonde)

Оттенок с выраженными желтыми или оранжевыми полутонами может подчеркивать неровности кожи и красноту, из-за чего образ выглядит менее свежим.

Мышино-коричневый (Mousy Brown)

Приглушенный коричневый без глубины и теплоты может сливаться с цветом кожи. В результате лицо выглядит блеклым и менее выразительным.

Эксперты отмечают, что зрелую кожу лучше освежают более мягкие и теплые оттенки – например, медовая блондинка, каштановые волосы с мелированием или мягкий медный тон.

Главная ошибка женщин 45+: врач объяснила, что нужно срочно добавить в меню.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Моника Беллуччи помолодела с новым цветом волос
08:45, 14 февраля 2025
Моника Беллуччи помолодела с новым цветом волос
Почему мужчины избегают серьезных отношений после 40
10:47, 07 апреля 2025
Почему мужчины избегают серьезных отношений после 40
Эксперт назвала способ замедлить старение после 40 лет
01:53, 26 мая 2025
Эксперт назвала способ замедлить старение после 40 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
14:15, Сегодня
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
13:49, Сегодня
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
13:08, Сегодня
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
В Молдове оценили матч против сборной Казахстана в Лиге Наций
12:29, Сегодня
В Молдове оценили матч против сборной Казахстана в Лиге Наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: