Моника Беллуччи помолодела с новым цветом волос

13 февраля итальянская актриса Моника Беллуччи предстала перед поклонниками с новым цветом волос, вызвав у них восхищение и отзывы по поводу наглядных возрастных изменений любимой актрисы, сообщает Zakon.kz.

В Дубае Беллуччи стала гостьей презентации известного ювелирного бренда, приуроченного Дню всех влюбленных. Она опубликовала фото с мероприятия у себя в Instagram и показала свой новый образ. Поклонники заметили, что актриса изменила цвет волос, осветлив их до темно-русого оттенка.

На фото 60-летняя актриса позирует в черном полупрозрачном платье, расшитом блестящими деталями и кружевом. Образ дополнили массивное бриллиантовое колье с крупным камнем и черный клатч. Моника отдала предпочтение естественному макияжу, а волосы уложила мягкими волнами. Компанию актрисе составил ее возлюбленный – американский кинорежиссер и сценарист Тим Бёртон.

Поклонники актрисы не пожалели свои отзывы в комментариях, несмотря на то, что не все узнали ее с осветленными волосами.

"Самая шикарная женщина на планете!" – подытожили они свои споры относительно нового цвета волос.