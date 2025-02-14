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Культура и шоу-бизнес

Моника Беллуччи помолодела с новым цветом волос

Моника Беллуччи, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 08:45 Фото: Instagram/monicabellucciofficiel
13 февраля итальянская актриса Моника Беллуччи предстала перед поклонниками с новым цветом волос, вызвав у них восхищение и отзывы по поводу наглядных возрастных изменений любимой актрисы, сообщает Zakon.kz.

В Дубае Беллуччи стала гостьей презентации известного ювелирного бренда, приуроченного Дню всех влюбленных. Она опубликовала фото с мероприятия у себя в Instagram и показала свой новый образ. Поклонники заметили, что актриса изменила цвет волос, осветлив их до темно-русого оттенка.

На фото 60-летняя актриса позирует в черном полупрозрачном платье, расшитом блестящими деталями и кружевом. Образ дополнили массивное бриллиантовое колье с крупным камнем и черный клатч. Моника отдала предпочтение естественному макияжу, а волосы уложила мягкими волнами. Компанию актрисе составил ее возлюбленный – американский кинорежиссер и сценарист Тим Бёртон.

Поклонники актрисы не пожалели свои отзывы в комментариях, несмотря на то, что не все узнали ее с осветленными волосами.

"Самая шикарная женщина на планете!" – подытожили они свои споры относительно нового цвета волос.
Фото Алия Абди
Алия Абди
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