Мужчины сходят с ума: стилист показал главную сумку сезона

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал, какая сумка свела с ума мужчин в новом сезоне, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он написал, что новый креативный директор французского модного дома Chanel Матье Блази покорил своей работой таких известных людей как американский рэпер Асап Роки и чилийско-американский актер, ставший популярным благодаря "Игре престолов" Педро Паскаль.

"Педро Паскаль и Асап Роки с главной сумкой сезона. Chanel от Матье Блази… Мне надо и точка!!! Продажи стартовали позавчера, и весь мир, кажется, сошел с ума…" – написал Рогов. Ранее сообщалось, какой аксессуар неожиданно стал главным трендом осенне-зимнего сезона.

