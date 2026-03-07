#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Советы

Мужчины сходят с ума: стилист показал главную сумку сезона

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 18:40 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал, какая сумка свела с ума мужчин в новом сезоне, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он написал, что новый креативный директор французского модного дома Chanel Матье Блази покорил своей работой таких известных людей как американский рэпер Асап Роки и чилийско-американский актер, ставший популярным благодаря "Игре престолов" Педро Паскаль.


"Педро Паскаль и Асап Роки с главной сумкой сезона. Chanel от Матье Блази… Мне надо и точка!!! Продажи стартовали позавчера, и весь мир, кажется, сошел с ума…" – написал Рогов.

Ранее сообщалось, какой аксессуар неожиданно стал главным трендом осенне-зимнего сезона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Тепло и красиво: стилист показал, как можно выглядеть эффектно зимой
18:52, 30 января 2026
Тепло и красиво: стилист показал, как можно выглядеть эффектно зимой
Стилист назвал самые удачные цветовые сочетания сезона осень-зима
19:34, 02 ноября 2025
Стилист назвал самые удачные цветовые сочетания сезона осень-зима
Известный стилист Александр Рогов назвал самый стильный аксессуар сезона
00:36, 23 ноября 2025
Известный стилист Александр Рогов назвал самый стильный аксессуар сезона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
19:25, Сегодня
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
19:14, Сегодня
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
Казахстанец стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике
19:06, Сегодня
Казахстанец стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике
Казахстанский дзюдоист оспорит "золото" топового турнира в Австрии
18:41, Сегодня
Казахстанский дзюдоист оспорит "золото" топового турнира в Австрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: