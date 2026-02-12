Казахстанцам объяснили, что делать при смене названия их улицы

12 февраля 2026 года житель Казахстана обратился с интересным вопросом о смене документов на жилье. Свое обращение он направил в пресс-службу НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Запрос казахстанца звучал следующим образом:

"Улица моего дома была официально переименована. Нужно ли мне самому менять документы на недвижимость?"

Специалисты сразу же ответили отрицательно: "Нет".

"Менять документы самостоятельно не нужно", – сказано в публикации госкорпорации.

"Изменения вносятся автоматически через государственные информационные системы, бесплатно, а старые документы остаются действительными". Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Материал по теме Нужна ли медсправка для получения водительских прав в Казахстане

В 2026 году в Казахстане изменился размер месячного расчетного показателя (МРП), теперь он составляет 4325 тенге. В связи с чем обновилась и стоимость госпошлин. О действующих тарифах и важных нюансах по линии документирования – в этом материале.