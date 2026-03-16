Неприятный запах ног: почему он появляется и как от него избавиться

Неприятный запах ног – довольно распространенная проблема, о которой редко говорят вслух. Часто причина кроется не только в потоотделении, но и в бактериях, обуви и неправильной гигиене. Как избавиться от запаха и какую обувь лучше выбирать – в материале Zakon.kz.

Как правило, неприятный запах ног появляется после долгого рабочего дня или интенсивной тренировки, а иногда становится постоянным спутником человека. В таких случаях люди нередко испытывают неловкость: избегают ситуаций, где нужно снимать обувь в гостях или, например, в спортзале. Хотя сама проблема кажется бытовой, она может доставлять заметный дискомфорт и даже влиять на уверенность в себе.

Чаще всего неприятный запах появляется к концу дня, когда ноги долго находятся в обуви. За это время стопы активно потеют, особенно если человек много двигается или находится в теплом помещении. Влага скапливается внутри обуви, а если она плохо пропускает воздух, создаются практически идеальные условия для размножения бактерий. Именно они и становятся основной причиной резкого запаха.

"В медицине сильно выраженный запах пота называют бромгидрозом. Это состояние возникает тогда, когда бактерии начинают активно расщеплять компоненты пота и выделять вещества с характерным резким запахом. Сам по себе пот практически не имеет запаха. Чаще всего этот процесс начинается в пубертатном периоде и продолжается всю жизнь", – объяснила врач-дерматолог Наталья Бербелюк.

Само по себе бромгидроз не опасен и не говорит о проблемах со здоровьем. Но значительно нарушает психоэмоциональное состояние человека, а это, в свою очередь, ухудшает качество жизни.

"Неприятный запах ног часто вызывает неловкость в гостях, на работе или в поездках. Многие люди начинают серьезно комплексовать. В результате проблема становится не только физической, но и психологической", – отметила Наталья Бербелюк.

Как подобрать обувь?

Проблема с обильным потоотделением ног часто происходит из-за неправильно подобранной обуви. Ботинки из синтетических материалов плохо пропускает воздух и практически не дают ногам "дышать". Внутри образуется влажная среда – своеобразный парник для бактерий. Если к этому добавить редкую смену носков или материалы, которые плохо впитывают влагу, неприятный запах может усиливаться.

Специалисты советуют отдавать предпочтение моделям из натуральных материалов, которые позволяют коже дышать. Желательно иметь несколько пар обуви и чередовать их, чтобы каждая пара успевала полностью просохнуть. Если носить одну и ту же обувь каждый день, внутри постоянно сохраняется влажность, которая способствует появлению запаха.

Не менее важны и носки. Их следует менять ежедневно, а при сильном потоотделении – даже чаще. Лучше выбирать носки из хлопка или других натуральных тканей, которые хорошо впитывают влагу и позволяют коже дышать.

Гигиена и специальные средства

В большинстве случаев ситуацию можно значительно улучшить, если соблюдать простые правила гигиены. Ноги нужно ежедневно мыть теплой водой с мылом, уделяя особое внимание пространству между пальцами. После мытья кожу необходимо тщательно высушить, поскольку влажная среда способствует размножению бактерий.

Дополнительно можно использовать специальные средства для ухода за стопами – антиперспиранты, антибактериальные спреи или кремы для ног. Они помогают уменьшить потоотделение и подавляют рост бактерий. Существуют также специальные порошки и тальки, которые впитывают влагу и помогают сохранять кожу сухой в течение дня.

Если же неприятный запах сохраняется длительное время и обычные меры не помогают, специалисты рекомендуют обратиться к врачу. Дерматолог сможет определить степень выраженности проблемы и подобрать подходящее лечение.

"Для лечения необходимо обратиться к врачу-дерматологу. В зависимости от ситуации врач может рекомендовать медицинские антиперспиранты, которые уменьшают активность потовых желез. В некоторых случаях применяются инъекции ботулотоксина – они временно блокируют работу желез и значительно уменьшают потоотделение. Также могут использоваться лазерные методики, направленные на снижение активности потовых желез. В самых тяжелых случаях рассматривается хирургическое лечение", – пояснила специалист.

Врачи напоминают: полностью перестать потеть человек не может – и это нормально: ведь потоотделение помогает организму регулировать температуру. Однако при правильной гигиене, грамотном выборе обуви и своевременном обращении к врачу проблему неприятного запаха ног можно успешно держать под контролем. Тогда разуваться в гостях или в спортзале будет уже не поводом для беспокойства, а обычной бытовой мелочью.