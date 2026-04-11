#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Советы

Чтобы не было отеков: 5 привычек для тех, кто много сидит или стоит

мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 12:35 Фото: freepik
Отеки ног к вечеру часто появляются у тех, кто подолгу сидит или стоит. Обычно это связано с малоподвижностью, жарой, неудобной позой, избытком соли или тесной обувью. Но в некоторых случаях отеки могут говорить и о проблемах со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Как объяснила сердечно-сосудистый хирург и флеболог Радмила Кубанова порталу "Доктор Питер", при длительной неподвижности ухудшается отток крови от ног к сердцу. В норме в этом помогает так называемая мышечно-венозная помпа: при движении мышцы ног сжимают вены и проталкивают кровь вверх. Если человек долго сидит или стоит без движения, кровь застаивается, давление в венах растет, и жидкость начинает выходить в ткани. Так появляются отеки.

По словам врача, обратиться к флебологу стоит, если отеки появляются часто, держатся долго, возникают только на одной ноге или сопровождаются болью, изменением цвета кожи и сосудистыми звездочками. Такие симптомы могут указывать на хроническую венозную недостаточность, лимфатический застой или нарушения в работе сердца, почек и печени.

Если серьезных заболеваний нет, снизить риск отеков помогают простые привычки.

Во-первых, важно регулярно двигаться. Каждые 30-45 минут стоит делать короткую паузу: потянуть стопы на себя и от себя, выполнить круговые движения стопами, поочередно напрягать и расслаблять мышцы голени. Также важно сидеть правильно: стопы должны полностью стоять на полу, а колени быть согнуты примерно под прямым углом.

Во-вторых, при любой возможности лучше приподнимать ноги. Даже 15-20 минут в таком положении помогают улучшить отток жидкости.

Третья привычка — следить за водным балансом. В течение дня рекомендуется пить 1,5-2 литра чистой воды, а также сократить количество соленых снеков, соусов и фастфуда.

Кроме того, полезно глубоко дышать, регулярно проветривать помещение и избегать жары. Вечером можно делать контрастный душ для ног — он помогает поддерживать сосуды в тонусе и улучшает микроциркуляцию.

Также врач советует добавить в рацион продукты с витаминами С и Р, больше овощей, фруктов и белка, а количество соли и продуктов с трансжирами — ограничить.

В большинстве случаев отеки ног при сидячей или стоячей работе связаны именно с образом жизни. Поэтому даже небольшая, но регулярная активность в течение дня помогает заметно снизить дискомфорт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые выяснили, как поза "нога на ногу" влияет на здоровье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: