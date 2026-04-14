Общество

"Лезут к лебедям и рвут цветы": в Ботсаду Алматы ужесточили охрану и контроль за посетителями

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, город Алматы, ботсад, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:09 Фото: pexels
Главный Ботанический сад (ГБС) Алматы считается одним из главных украшений города, но, к сожалению, не все гости соблюдают элементарные правила, сообщает Zakon.kz.

12 апреля 2026 года в социальной сети Threads казахстанка с тревогой рассказала, как страдают флора и фауна от людей.

"Ботанический сад, 12.04, было невероятно много людей. Это нормально, но залезать к лебедям и вытеснять их из пруда – ненормально. Причем не только дети, но и взрослые лезут туда, пытаются снять на видео и сфотографировать. По всему саду растут деревья с магнолией. Да, она уже почти отцвела, но только раскрывшиеся бутоны срывают дети и делают из них букеты – и этим тоже занимаются взрослые люди. На замечания они вообще не реагируют. Может, когда-нибудь мы начнем ценить и уважать нашу природу и животных", – опубликовала почти что крик души жительница Алматы.

Сегодня, 14 апреля, администрация сада выступила с большим заявлением касательно происходящего. Специалисты подчеркивают, что видят все видео в социальных сетях и СМИ с посетителями ботсада, которые нарушают правила посещения.

"В весенний период в ГБС Алматы действительно всегда повышается посещаемость и значительно увеличивается поток посетителей. Большинство гостей соблюдают правила и с уважением относятся к территории и ее обитателям, однако, к сожалению, есть и случаи некорректного поведения. Эпизоды с нарушением правил действительно фиксируются, особенно в дни пиковых нагрузок".Пресс-служба ГБС Алматы

В связи с этим принят комплекс мер:

  • В настоящее время находится в работе проект установки ограждений вокруг пруда, но это не быстрый процесс, поскольку требуется прохождение всех процедур государственных закупок с учетом существующих технических ограничений (в зоне пруда проходят подземные коммуникации, которые нельзя повредить при монтаже). В настоящее время рассматриваются несколько вариантов конструкций, которые будут одновременно безопасными, эстетичными и не нарушат экосистему территории.
  • Было усилено дежурство службы охраны в зоне пруда.
  • Для сотрудников были проведены тренинги по работе с нарушителями и безконфликтным коммуникациям. Сотрудники обучены и оперативно реагируют на нарушения и проводят разъяснительную работу с посетителями.
  • Увеличивается количество размещенных на территории информационных и запрещающих табличек.


"Главный Ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории, и здесь действует ряд ограничений и правил", – напомнили в администрации.

, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:09
Не парк, а природная зона: что категорически нельзя делать в ботсаду Алматы

С грустью приходится отметить, что бережное отношение к природе и животным оставляет желать лучшего не только в Алматы. К примеру, на днях в зоопарке Шымкента ребенок гонял животных по вольеру ради "фото на память".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью
Анастасия Московчук
