Нейробиолог объяснил, как "парадокс Соломона" помогает справляться с эмоциями

Когда человек зацикливается на тревоге, обиде или злости, мысли о проблеме нередко только усиливают переживания. Один из простых способов справиться с этим – изменить внутренний диалог и посмотреть на ситуацию со стороны, сообщает Zakon.kz.

Нейробиолог и психолог Итан Кросс предложил простой прием, который помогает выйти из этого эмоционального круга, пишет "Доктор Питер".

Метод основан на так называемом "парадоксе Соломона" – явлении, при котором людям легче давать разумные советы другим, чем самим себе. По словам Кросса, изменить восприятие ситуации помогает дистанцирующий внутренний диалог.

В качестве примера он приводит эпизод с теннисистом Новаком Джоковичем. Во время матча Уимблдона спортсмен проигрывал два сета, но после короткого перерыва поговорил с собой перед зеркалом и вернулся на корт, выиграв следующие три партии и матч.

Ключевой момент, по словам Кросса, – использование местоимения "ты" вместо "я". Когда человек обращается к себе как к другому человеку – например, говорит "ты справишься" – это создает психологическую дистанцию и позволяет взглянуть на ситуацию со стороны.

Такой прием называют дистанцирующим внутренним диалогом. Он помогает воспринимать собственные переживания так, как если бы речь шла о другом человеке, к которому легче проявить сочувствие и дать рациональный совет.

По данным нейробиологических экспериментов, участники начинали испытывать меньше негативных эмоций уже через несколько секунд после применения этой техники. При этом она не требует значительных усилий со стороны мозга и не перегружает его ресурсы.

Ранее психолог рассказала о том, как родителям справиться с характером подростка.