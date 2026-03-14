Советы

Нейробиолог объяснил, как "парадокс Соломона" помогает справляться с эмоциями

человек смотрит в зеркало, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 14:16 Фото: freepik
Когда человек зацикливается на тревоге, обиде или злости, мысли о проблеме нередко только усиливают переживания. Один из простых способов справиться с этим – изменить внутренний диалог и посмотреть на ситуацию со стороны, сообщает Zakon.kz.

Нейробиолог и психолог Итан Кросс предложил простой прием, который помогает выйти из этого эмоционального круга, пишет "Доктор Питер".

Метод основан на так называемом "парадоксе Соломона" – явлении, при котором людям легче давать разумные советы другим, чем самим себе. По словам Кросса, изменить восприятие ситуации помогает дистанцирующий внутренний диалог.

В качестве примера он приводит эпизод с теннисистом Новаком Джоковичем. Во время матча Уимблдона спортсмен проигрывал два сета, но после короткого перерыва поговорил с собой перед зеркалом и вернулся на корт, выиграв следующие три партии и матч.

Ключевой момент, по словам Кросса, – использование местоимения "ты" вместо "я". Когда человек обращается к себе как к другому человеку – например, говорит "ты справишься" – это создает психологическую дистанцию и позволяет взглянуть на ситуацию со стороны.

Такой прием называют дистанцирующим внутренним диалогом. Он помогает воспринимать собственные переживания так, как если бы речь шла о другом человеке, к которому легче проявить сочувствие и дать рациональный совет.

По данным нейробиологических экспериментов, участники начинали испытывать меньше негативных эмоций уже через несколько секунд после применения этой техники. При этом она не требует значительных усилий со стороны мозга и не перегружает его ресурсы.

Материал по теме

Не гадалка, не астролог, а проверенный психолог: как в РК будут оказывать психологическую помощь

Ранее психолог рассказала о том, как родителям справиться с характером подростка.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Почему мы едим, когда не голодны
16:55, 25 апреля 2025
Почему мы едим, когда не голодны
Топ-10 книг, которые помогают познать себя
17:40, 28 ноября 2025
Топ-10 книг, которые помогают познать себя
Что помогает быстрее и эффективнее достичь глубокого сна
23:38, 15 июля 2025
Что помогает быстрее и эффективнее достичь глубокого сна
Читайте также
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
