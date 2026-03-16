Весной витамины нужны не всем: что действительно важно
Но часто возникает вопрос, действительно ли они нужны и когда стоит принимать добавки?
Прежде всего, стоит помнить, что перед приемом витаминов обязательно нужно сдать анализы, чтобы точно знать, чего не хватает.
Авитаминоз – редкость, чаще – недостаток витаминов
По словам врачей, настоящие авитаминозы – это редкие болезни, как цинга или бери-бери. Чаще у людей наблюдается лишь временная нехватка отдельных витаминов, связанная с питанием и образом жизни.
Какие витамины весной важны
- Витамин D – часто снижается зимой из-за недостатка солнца. Особенно актуален для детей, пожилых и жителей северных регионов.
- Витамин С – легко восполняется свежими овощами и фруктами, например яблоками или квашеной капустой.
- Витамины группы В – могут снижаться при недостатке зелени и цельнозерновых продуктов, что иногда вызывает усталость и перепады настроения.
Когда симптомы действительно связаны с витаминами
В разговоре с изданием РБК LIfe несколько врачей уточняют, что слабость, сонливость и утомляемость могут быть связаны с дефицитом витаминов, но также с нарушением сна или стрессом. Сухая кожа, ломкость волос или долго заживающие повреждения могут указывать на дефицит витаминов А и Е, но иногда это связано с погодой, сухим воздухом или заболеваниями.
БАДы и поливитамины – не панацея
Исследования показывают, что "витамины на всякий случай" не предотвращают болезни и не увеличивают продолжительность жизни. Особенно опасен бесконтрольный прием жирорастворимых витаминов и высоких доз антиоксидантов.
Кому витамины действительно нужны
- Людям с выявленным дефицитом железа, витамина D или В12.
- Детям, пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями.
- Веганам и людям с ограничениями в питании.
Как безопасно принимать добавки
- Сначала, конечно же, сдайте анализы, чтобы точно знать, чего не хватает.
- Выбирайте дозировки, близкие к норме, без "секретных смесей".
- Используйте зарегистрированные лекарственные формы для лечения дефицита.
Главное правило весной
Большинству здоровых людей нужны только сезонные продукты и витамин D при недостатке солнца. Остальные витамины лучше получать из еды: зелень, овощи, яйца, рыба, цельнозерновые продукты.
