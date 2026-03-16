Советы

Весной витамины нужны не всем: что действительно важно

витамины, лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 10:26 Фото: pexels
Весна – время, когда многие чувствуют упадок сил, сонливость и сухость кожи. Обычно это списывают на "авитаминоз" и покупают поливитамины по рекламе или советам друзей, сообщает Zakon.kz.

Но часто возникает вопрос, действительно ли они нужны и когда стоит принимать добавки?

Прежде всего, стоит помнить, что перед приемом витаминов обязательно нужно сдать анализы, чтобы точно знать, чего не хватает.

Авитаминоз – редкость, чаще – недостаток витаминов

По словам врачей, настоящие авитаминозы – это редкие болезни, как цинга или бери-бери. Чаще у людей наблюдается лишь временная нехватка отдельных витаминов, связанная с питанием и образом жизни.

Какие витамины весной важны

  • Витамин D – часто снижается зимой из-за недостатка солнца. Особенно актуален для детей, пожилых и жителей северных регионов.
  • Витамин С – легко восполняется свежими овощами и фруктами, например яблоками или квашеной капустой.
  • Витамины группы В – могут снижаться при недостатке зелени и цельнозерновых продуктов, что иногда вызывает усталость и перепады настроения.

Когда симптомы действительно связаны с витаминами

В разговоре с изданием РБК LIfe несколько врачей уточняют, что слабость, сонливость и утомляемость могут быть связаны с дефицитом витаминов, но также с нарушением сна или стрессом. Сухая кожа, ломкость волос или долго заживающие повреждения могут указывать на дефицит витаминов А и Е, но иногда это связано с погодой, сухим воздухом или заболеваниями.

БАДы и поливитамины – не панацея

Исследования показывают, что "витамины на всякий случай" не предотвращают болезни и не увеличивают продолжительность жизни. Особенно опасен бесконтрольный прием жирорастворимых витаминов и высоких доз антиоксидантов.

Кому витамины действительно нужны

  • Людям с выявленным дефицитом железа, витамина D или В12.
  • Детям, пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями.
  • Веганам и людям с ограничениями в питании.

Как безопасно принимать добавки

  • Сначала, конечно же, сдайте анализы, чтобы точно знать, чего не хватает.
  • Выбирайте дозировки, близкие к норме, без "секретных смесей".
  • Используйте зарегистрированные лекарственные формы для лечения дефицита.

Главное правило весной

Большинству здоровых людей нужны только сезонные продукты и витамин D при недостатке солнца. Остальные витамины лучше получать из еды: зелень, овощи, яйца, рыба, цельнозерновые продукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Также все знают, что плотный ужин перед сном может привести к проблемам со здоровьем. Но, к сожалению, мало кто придерживается элементарных правил.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Какие витамины нужно восполнять весной в первую очередь
17:54, 14 апреля 2024
Какие витамины нужно восполнять весной в первую очередь
Уход за кожей весной: как подобрать нужные средства по типу кожи
15:00, 03 апреля 2024
Уход за кожей весной: как подобрать нужные средства по типу кожи
Как пережить осеннюю хандру
15:20, 13 сентября 2025
Как пережить осеннюю хандру
Последние
Популярные
Читайте также
Полиция Алматы выступила с заявлением из-за ажиотажа вокруг матча "Кайрат" - "Актобе"
10:14, Сегодня
Полиция Алматы выступила с заявлением из-за ажиотажа вокруг матча "Кайрат" - "Актобе"
Нападающий сборной Казахстана отметился в матче плей-офф европейского чемпионата
09:53, Сегодня
Нападающий сборной Казахстана отметился в матче плей-офф европейского чемпионата
Рыбакина узнала хорошие новости после поражения в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
09:47, Сегодня
Рыбакина узнала хорошие новости после поражения в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Удивительное равенство команд отметила КХЛ перед матчем "Барыс" – "Адмирал"
09:29, Сегодня
Удивительное равенство команд отметила КХЛ перед матчем "Барыс" – "Адмирал"
