Весной витамины нужны не всем: что действительно важно

Весна – время, когда многие чувствуют упадок сил, сонливость и сухость кожи. Обычно это списывают на "авитаминоз" и покупают поливитамины по рекламе или советам друзей, сообщает Zakon.kz.

Но часто возникает вопрос, действительно ли они нужны и когда стоит принимать добавки?

Прежде всего, стоит помнить, что перед приемом витаминов обязательно нужно сдать анализы, чтобы точно знать, чего не хватает.

Авитаминоз – редкость, чаще – недостаток витаминов

По словам врачей, настоящие авитаминозы – это редкие болезни, как цинга или бери-бери. Чаще у людей наблюдается лишь временная нехватка отдельных витаминов, связанная с питанием и образом жизни.

Какие витамины весной важны

Витамин D – часто снижается зимой из-за недостатка солнца. Особенно актуален для детей, пожилых и жителей северных регионов.

– часто снижается зимой из-за недостатка солнца. Особенно актуален для детей, пожилых и жителей северных регионов. Витамин С – легко восполняется свежими овощами и фруктами, например яблоками или квашеной капустой.

– легко восполняется свежими овощами и фруктами, например яблоками или квашеной капустой. Витамины группы В – могут снижаться при недостатке зелени и цельнозерновых продуктов, что иногда вызывает усталость и перепады настроения.

Когда симптомы действительно связаны с витаминами

В разговоре с изданием РБК LIfe несколько врачей уточняют, что слабость, сонливость и утомляемость могут быть связаны с дефицитом витаминов, но также с нарушением сна или стрессом. Сухая кожа, ломкость волос или долго заживающие повреждения могут указывать на дефицит витаминов А и Е, но иногда это связано с погодой, сухим воздухом или заболеваниями.

БАДы и поливитамины – не панацея

Исследования показывают, что "витамины на всякий случай" не предотвращают болезни и не увеличивают продолжительность жизни. Особенно опасен бесконтрольный прием жирорастворимых витаминов и высоких доз антиоксидантов.

Кому витамины действительно нужны

Людям с выявленным дефицитом железа, витамина D или В12.

Детям, пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями.

Веганам и людям с ограничениями в питании.

Как безопасно принимать добавки

Сначала, конечно же, сдайте анализы, чтобы точно знать, чего не хватает.

Выбирайте дозировки, близкие к норме, без "секретных смесей".

Используйте зарегистрированные лекарственные формы для лечения дефицита.

Главное правило весной

Большинству здоровых людей нужны только сезонные продукты и витамин D при недостатке солнца. Остальные витамины лучше получать из еды: зелень, овощи, яйца, рыба, цельнозерновые продукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

