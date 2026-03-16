Советы

Ученые раскрыли неожиданный эффект популярного фрукта

киви, фрукт, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 15:59 Фото: pexels
Как оказалось, обычный фрукт может положительно влиять на состояние кожи. Речь идет о киви, регулярное употребление которого помогает повысить уровень витамина C в организме, сообщает Zakon.kz.

Исследование провели специалисты из Новой Зеландии и Германии. В эксперименте участвовали добровольцы, которые на протяжении восьми недель съедали по два киви в день. Ученые отслеживали, как при этом меняется уровень витамина C в крови и тканях кожи.

Результаты были размещены в материале портала Fitbook, перевод которого опубликовало издание "АиФ".

В итоге эксперты зафиксировали значительный рост концентрации витамина. Это важно, поскольку витамин C участвует в синтезе коллагена – белка, отвечающего за упругость и восстановление кожи.

По словам ученых, витамин C, полученный из пищи, способен распространяться по всему организму через кровоток и проникать во все слои кожи.

Как отметила одна из авторов исследования, профессор Маргарет Виссер из Университет Отаго, витамин C напрямую связан с улучшением функций кожи.

Кроме того, у участников эксперимента были зафиксированы признаки более активного обновления клеток.

Подводя итоги, исследователи заявляют, что регулярное употребление продуктов, богатых витамином C, может поддерживать естественные процессы восстановления кожи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Немного ранее мы писали, что весна – время, когда многие чувствуют упадок сил, сонливость и сухость кожи. Обычно это списывают на "авитаминоз" и покупают поливитамины по рекламе или советам друзей. Действительно ли они нужны и когда стоит принимать добавки, можно прочитать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
