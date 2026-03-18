Какие фрукты помогут проснуться после зимы
В беседе с изданием "АиФ" специалист подчеркивает, что весной чаще всего наблюдается дефицит витамина D, железа, витаминов группы B и магния.
Однако речь обычно идет не о полноценном авитаминозе, а о легком недостатке полезных веществ, который может сказываться на самочувствии.
Эксперт добавила, что в такой ситуации важно не спешить с приемом добавок, а в первую очередь наладить рацион.
"Переизбыток витаминов также может быть вреден, поэтому принимать их стоит только после анализов и по рекомендации врача", – заявила врач.
Среди продуктов, которые особенно полезны весной, можно выделить цитрусовые – апельсины и грейпфруты, а также киви.
Они богаты витамином C и калием, но при повышенной кислотности желудка употреблять их следует с осторожностью.
Материал по теме
Не так давно мы рассказывали, что обычный фрукт может положительно влиять на состояние кожи. Речь идет о киви, регулярное употребление которого помогает повысить уровень витамина C в организме.