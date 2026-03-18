Советы

Какие фрукты помогут проснуться после зимы

фрукты, стол, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 15:20 Фото: pexels
Сначала все ждут весну, а уже с ее наступлением у многих снижается уровень энергии из-за нехватки витаминов. Диетолог и нутрициолог Софья Кованова подсказала, какие фрукты помогут поддержать организм в этот непростой период, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием "АиФ" специалист подчеркивает, что весной чаще всего наблюдается дефицит витамина D, железа, витаминов группы B и магния.

Однако речь обычно идет не о полноценном авитаминозе, а о легком недостатке полезных веществ, который может сказываться на самочувствии.

Эксперт добавила, что в такой ситуации важно не спешить с приемом добавок, а в первую очередь наладить рацион.

"Переизбыток витаминов также может быть вреден, поэтому принимать их стоит только после анализов и по рекомендации врача", – заявила врач.

Среди продуктов, которые особенно полезны весной, можно выделить цитрусовые – апельсины и грейпфруты, а также киви.

Они богаты витамином C и калием, но при повышенной кислотности желудка употреблять их следует с осторожностью.

Весной витамины нужны не всем: что действительно важно

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Не так давно мы рассказывали, что обычный фрукт может положительно влиять на состояние кожи. Речь идет о киви, регулярное употребление которого помогает повысить уровень витамина C в организме.

