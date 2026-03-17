Врач объяснил, почему во сне течет слюна и когда это опасно

Врач Лэндон Дуйка рассказал, почему во время сна может вытекать слюна и в каких случаях это может быть связано с проблемами со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит издание Infobae. По утверждению Дуйки, самой распространенной причиной слюноотделения является положение во время сна. Так, ночной отдых на боку или животе позволяет слюне вытекать изо рта намного легче из-за действия силы тяжести, пояснил он.

Среди других причин возникновения этой проблемы доктор назвал:

различные инфекции;

аллергию;

гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ);

болезнь Паркинсона;

церебральный паралич;

боковой амиотрофический склероз (БАС);

бруксизм.

"Если слюна на подушке появилась разово, то паниковать не стоит. Однако если она вытекает постоянно, необходимо обследоваться", – рассказал Дуйка.

