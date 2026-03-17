Советы

Врач объяснил, почему во сне течет слюна и когда это опасно

слюни во сне, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 23:52 Фото: freepik
Врач Лэндон Дуйка рассказал, почему во время сна может вытекать слюна и в каких случаях это может быть связано с проблемами со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит издание Infobae. По утверждению Дуйки, самой распространенной причиной слюноотделения является положение во время сна. Так, ночной отдых на боку или животе позволяет слюне вытекать изо рта намного легче из-за действия силы тяжести, пояснил он.

Среди других причин возникновения этой проблемы доктор назвал:

  • различные инфекции;
  • аллергию;
  • гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ);
  • болезнь Паркинсона;
  • церебральный паралич;
  • боковой амиотрофический склероз (БАС);
  • бруксизм.
"Если слюна на подушке появилась разово, то паниковать не стоит. Однако если она вытекает постоянно, необходимо обследоваться", – рассказал Дуйка.

Ранее мы сообщали, что диетолог раскрыла безопасное количество колы в день.

Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Почему мы "падаем" во сне и как с этим справиться
14:38, 20 сентября 2025
Почему мы "падаем" во сне и как с этим справиться
Почему грызть ногти опаснее, чем кажется: мнение врачей
19:14, 04 августа 2025
Почему грызть ногти опаснее, чем кажется: мнение врачей
Врач объяснил, почему опасно пить антибиотики просто так
11:17, 21 октября 2025
Врач объяснил, почему опасно пить антибиотики просто так
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России назвали причину, почему не состоялся бой между Шарой Буллетом и Масвидалем
23:39, 17 марта 2026
В России назвали причину, почему не состоялся бой между Шарой Буллетом и Масвидалем
Казахстанский хоккеист отметился голевой передачей в матче чемпионата Финляндии
23:08, 17 марта 2026
Казахстанский хоккеист отметился голевой передачей в матче чемпионата Финляндии
Молодёжная команда "Барыса" разгромно проиграла в матче МХЛ
22:44, 17 марта 2026
Молодёжная команда "Барыса" разгромно проиграла в матче МХЛ
Сарсекбаев оценил выступление сборной Казахстана на историчесrом турнире World Boxing
22:04, 17 марта 2026
Сарсекбаев оценил выступление сборной Казахстана на историчесrом турнире World Boxing
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: