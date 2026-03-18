Советы

Тростниковый сахар ничем не полезнее белого

коричневый и белый сахар, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 22:30
Врачи развеяли популярный миф, объяснив, что тростниковый сахар не приносит большего здоровья, чем обычный белый, сообщает Zakon.kz

Об этом заявила врач-эндокринолог Гульнара Закирова в беседе с изданием Подмосковье сегодня.

По словам эксперта, тростниковый сахар часто преподносится как более "полезный", но на самом деле по калорийности и влиянию на уровень глюкозы крови он почти не отличается от обычного белого.

"Некоторые исследования указывают на наличие в тростниковом сахаре небольшого количества микроэлементов – калия, магния, железа. Но их количество слишком мало, чтобы считаться значимой пользой. Неожиданным бонусом может быть легкий аромат карамели и меньшее количество химической обработки, что иногда делает его чуть более "натуральным" на вкус", – пояснила Закирова.

Она добавила, что тростниковый сахар не защищает от кариеса и не снижает риск диабета.

"Любые чудодейственные свойства – это маркетинговый прием", – заключила врач.

Ранее мы сообщали, что будет с зубами, если чистить их реже одного раза в день.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
