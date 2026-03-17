#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Советы

Что будет с зубами, если чистить их реже одного раза в день

Регулярная чистка зубов, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 00:48 Фото: freepik
Врач-стоматолог Екатерина Цыбина рассказала к каким последствиям может привести редкая чистка зубов, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала изданию РИА Новости, что нерегулярная гигиена полости рта может вызвать некроз эмали, кариес, воспаление десен, кровоточивость, пародонтит, а также разрушение связок зубов, десны и костной ткани.

"Чистить зубы раз в день и тем более раз в два дня нельзя. Желательно делать это два раза в день после приема пищи", – подчеркнула Цыбина.

Такая привычка помогает снизить риск кариеса, воспаления десен и неприятного запаха изо рта.

Ранее мы сообщали, о пользе и вреде виниров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Можно ли почистить зубы без зубной пасты
09:31, 09 октября 2023
Можно ли почистить зубы без зубной пасты
Не только кофе: что на самом деле портит цвет зубов
15:37, 15 мая 2025
Не только кофе: что на самом деле портит цвет зубов
Какую ошибку часто допускают люди при чистке зубов
01:51, 08 ноября 2025
Какую ошибку часто допускают люди при чистке зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана поведал, за что прощается с тренерами без лишних слов
01:15, 18 марта 2026
Лучший теннисист Казахстана поведал, за что прощается с тренерами без лишних слов
"Тьма стала сгущаться в глазах": Дастин Порье вспомнил поражение от Ислама Махачева
00:44, 18 марта 2026
"Тьма стала сгущаться в глазах": Дастин Порье вспомнил поражение от Ислама Махачева
Глава UFC заявил о намерении подписать Александра Усика в Zuffa Boxing
00:10, 18 марта 2026
Глава UFC заявил о намерении подписать Александра Усика в Zuffa Boxing
В России назвали причину, почему не состоялся бой между Шарой Буллетом и Масвидалем
23:39, 17 марта 2026
В России назвали причину, почему не состоялся бой между Шарой Буллетом и Масвидалем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: