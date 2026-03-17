Что будет с зубами, если чистить их реже одного раза в день

Врач-стоматолог Екатерина Цыбина рассказала к каким последствиям может привести редкая чистка зубов, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала изданию РИА Новости, что нерегулярная гигиена полости рта может вызвать некроз эмали, кариес, воспаление десен, кровоточивость, пародонтит, а также разрушение связок зубов, десны и костной ткани.

"Чистить зубы раз в день и тем более раз в два дня нельзя. Желательно делать это два раза в день после приема пищи", – подчеркнула Цыбина.

Такая привычка помогает снизить риск кариеса, воспаления десен и неприятного запаха изо рта.

