Советы

Как получать пособие по безработице в Казахстане: простая инструкция

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 11:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Безработным жителям Казахстана в пресс-службе НАО "Госкорпорация “Правительство для граждан" подсказали, как можно получить пособие, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, с вопросам к специалистам обратился житель страны. Он уточнил, что уволился с работы месяц назад.

Его интересовал один момент:

"Могу ли я оформить пособие по безработице, чтобы получать поддержку в этот период?"

В пресс-службе госкорпорации разъяснили порядок его действий:

"После регистрации в качестве безработного вы можете подать заявление в центр обслуживания населения (ЦОН) через портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня (БВУ)".

Ранее казахстанцам рассказали, как восстановить диплом при смене фамилии.

