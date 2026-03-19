Как получать пособие по безработице в Казахстане: простая инструкция
Безработным жителям Казахстана в пресс-службе НАО "Госкорпорация “Правительство для граждан" подсказали, как можно получить пособие, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, с вопросам к специалистам обратился житель страны. Он уточнил, что уволился с работы месяц назад.
Его интересовал один момент:
"Могу ли я оформить пособие по безработице, чтобы получать поддержку в этот период?"
В пресс-службе госкорпорации разъяснили порядок его действий:
"После регистрации в качестве безработного вы можете подать заявление в центр обслуживания населения (ЦОН) через портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня (БВУ)".
