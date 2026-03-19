Как получать пособие по безработице в Казахстане: простая инструкция

Безработным жителям Казахстана в пресс-службе НАО "Госкорпорация “Правительство для граждан" подсказали, как можно получить пособие, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, с вопросам к специалистам обратился житель страны. Он уточнил, что уволился с работы месяц назад. Его интересовал один момент: "Могу ли я оформить пособие по безработице, чтобы получать поддержку в этот период?" В пресс-службе госкорпорации разъяснили порядок его действий: "После регистрации в качестве безработного вы можете подать заявление в центр обслуживания населения (ЦОН) через портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня (БВУ)". Ранее казахстанцам рассказали, как восстановить диплом при смене фамилии.

