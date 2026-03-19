Что нужно знать перед получением кредита в Казахстане

Что важно учитывать перед оформлением кредита в Казахстане? На этот вопрос подробно ответили в пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что при подписании договора на получение займа заемщик принимает его условия и берет на себя ответственность за их исполнение.

"Невнимательное ознакомление с условиями договора может привести к финансовым трудностям", – заявляют в агентстве.

Казахстанцам настоятельно рекомендуют тщательно проверять следующие пункты:

1) Титульный лист договора: он содержит основную информацию, такую как сумма и срок займа, размер ставки вознаграждения, годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ), метод погашения, условия досрочного погашения, размер штрафов и пеней.

2) Полная стоимость кредита: следует внимательно оценить, сколько составит полная стоимость займа со всеми платежами, включая ежемесячные платежи, комиссии и страховые взносы.

3) Выберите наиболее подходящий метод погашения: аннуитетный (равные платежи) или дифференцированный (уменьшающиеся платежи).

4) Срок кредитования: помните, что чем больше срок кредитования, тем выше переплата. Уточните условия частичного или полного досрочного погашения и наличие комиссий.

5) Штрафы и комиссии: проверьте порядок начисления пеней и иных платежей за просрочку или изменение условий договора.

6) Персональные данные: убедитесь в правильности их указания и ознакомьтесь с порядком их обработки и передачи третьим лицам.

7) Приложения к договору: график платежей и памятка к договору являются неотъемлемой частью договора займа.

"Перед подписанием договора задайте представителю финансовой организации все необходимые вопросы. При необходимости обратитесь за дополнительной консультацией". Пресс-служба АРРФР РК

Также стоит помнить, что выполнение обязательств по кредиту влияет на кредитную историю.

Так как несвоевременные платежи могут привести к начислению штрафов, росту задолженности и ограничению доступа к финансовым услугам.

