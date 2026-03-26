Можно ли взять кредит с займом в ломбарде: что нужно учесть казахстанцам

Заем, оформленный в ломбарде, не является препятствием для получения кредита или ипотеки, но может повлиять на решение финансовой организации. С таким предупреждением к казахстанцам выступили в пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Известно, что при рассмотрении заявки банки и микрофинансовые организации оценивают финансовое положение заемщика и его способность погашать долги.

Так, если у заемщика есть просроченная задолженность перед ломбардом, это снижает шансы на одобрение.

Такие обязательства учитываются при расчете долговой нагрузки наравне с другими кредитами и микрозаймами.

"Ломбарды обязаны передавать информацию о займах в кредитные бюро, поскольку такие займы аналогично другим займам выдаются на условиях платности, срочности и возвратности". Пресс-служба АРРФР РК

Также, если заемщик не погашает микрокредит вовремя, ломбард обязан хранить заложенное имущество не менее 30 дней. В этот период заемщик может погасить долг и вернуть свою вещь.

Уже после истечения этого срока ломбард вправе продать залог либо оформить его в свою собственность. В результате чего договор о залоге вещей в ломбарде и договор о предоставлении микрокредита прекращают свое действие.

"Факт прекращения долга подтверждают такие документы, как акт продажи залога или решение об обращении его в собственность ломбарда и справка о погашении задолженности". Пресс-служба АРРФР РК

В ведомстве просят принять во внимание, что решение о предоставлении кредита принимается банком или микрофинансовой организацией самостоятельно, как с учетом законодательных требований, так и в соответствии со своей внутренней кредитной политикой, оценки платежеспособности заемщика и уровня принимаемых рисков.

