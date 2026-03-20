Советы

Врач предупредила: этот кухонный предмет может быть опасен

опасность пластиковых досок для резки, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 15:39 Фото: freepik
Диетолог Беатрис Гонсалес предупредила о потенциальной опасности одного из самых распространенных предметов на кухне – пластиковых разделочных досок, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Infosalus специалист отметила, что их использование может негативно сказаться на здоровье.

"Я не рекомендую использовать пластиковые разделочные доски, потому что, как показали исследования, они являются эндокринными разрушителями и выделяют микропластик. Пластик потенциально канцерогенен, он содержит бисфенолы и фталаты, которые вредны для здоровья", – пояснила Гонсалес.

По словам эксперта, более безопасной альтернативой являются деревянные разделочные доски. Они впитывают влагу, что снижает риск размножения опасных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла. Кроме того, деревянная поверхность меньше затупляет ножи, что делает ее более практичной в повседневном использовании.

Ранее мы сообщали, как отличить обычную боль от опухоли мозга.

Асель Аукешева
