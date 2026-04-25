Общество

В водопроводной воде могут сохраняться вирусы и паразиты – врач

Фото: unsplash
Инфекционист предупредил об опасности употребления некипяченой водопроводной воды, сообщает Zakon.kz.

Употребление некипяченой воды из-под крана может представлять серьезную угрозу для здоровья, поскольку вместе с ней в организм способны проникать вирусы, бактерии и паразиты.

"Гепатит A – классический пример инфекции, связанной с водным путем передачи. Этот вирус отличается высокой устойчивостью во внешней среде и способен вызывать вспышки заболеваний при употреблении некачественной воды, особенно в регионах с проблемами в системе канализации и очистки. Хотя болезнь, как правило, не становится хронической, она может протекать тяжело и требует длительного восстановления функции печени", – рассказал в беседе с "Известиями" врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Как отметил специалист, среди наиболее вероятных возбудителей не только вирус гепатита A, но и рота- и норовирусы. Они передаются фекально-оральным путем через загрязненную воду и могут вызывать как острые кишечные инфекции, так и поражения печени. При этом даже соответствие воды бактериологическим нормам не означает ее полной безопасности с точки зрения вирусов.

Отдельное внимание врач уделил ротавирусной и норовирусной инфекциям, которые считаются одними из наиболее частых причин острых гастроэнтеритов, особенно у детей. Эти заболевания сопровождаются диареей, рвотой, повышением температуры и могут быстро приводить к обезвоживанию, что особенно опасно для маленьких детей и пожилых людей.

По словам эксперта, уровень безопасности водопроводной воды напрямую зависит от качества ее очистки и состояния водопроводных сетей в конкретном регионе. Даже при хорошо налаженной системе водоподготовки полностью исключить риск заражения невозможно – особенно в случае аварий или нарушений санитарных требований.

Для минимизации рисков специалист рекомендует кипятить воду перед употреблением, использовать сертифицированные фильтры, применять ультрафиолетовую обработку или централизованное хлорирование. Кроме того, важно соблюдать базовые правила гигиены, тщательно мыть фрукты и овощи, а также учитывать состояние здоровья людей из групп повышенного риска.

Ранее стало известно, что ученые научились превращать пластиковые бутылки в лекарство от болезни Паркинсона.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
