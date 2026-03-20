#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.33
557.57
5.74
Советы

Эксперт рассказала о запрещенных для водителей лекарствах

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 03:59 Фото: pexels
Существуют категории препаратов, которые чаще всего вызывают побочные эффекты, повлияющие на вождение автомобиля. Они могут замедлять реакцию на внешние стимулы и снижать способность концентрироваться на дороге, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Газете.Ru" рассказала российский фарм-эксперт Валентина Милованова.

По ее словам, в таким препаратам относятся антигистаминные средства, седативные препараты, опиоидные анальгетики, антипсихотики, миорелаксанты, противопаркинсонические препараты, некоторые антидепрессанты, анксиолитики (препараты для лечения тревожных состояний) и некоторые средства от гипертонии.

"Общего универсального перечня рецептурных и безрецептурных препаратов, которые противопоказаны водителям, не существует. Но в инструкциях в разделе "Противопоказания" или "Побочные эффекты" может быть указано, влияет ли препарат на способность управлять транспортными средствами. Если в инструкции указано, что лекарство может вызывать сонливость, снижение концентрации внимания или другие состояния, потенциально опасные при управлении автомобилем, то от вождения следует воздержаться", – объяснила специалист.

Препараты, вызывающие сонливость или снижение концентрации, могут влиять на возможность управлять автомобилем следующим образом: вызывать сонливость и даже кратковременные эпизоды потери сознания, вызывать головокружение и ухудшать зрение.

"Безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил, но и от состояния водителя. Не стоит рисковать своей и чужой жизнью, управляя транспортным средством в состоянии, когда реакция и внимание снижены из-за приема лекарств", – считает Милованова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач предупредила: этот кухонный предмет может быть опасен.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: