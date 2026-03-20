Эксперт рассказала о запрещенных для водителей лекарствах

Существуют категории препаратов, которые чаще всего вызывают побочные эффекты, повлияющие на вождение автомобиля. Они могут замедлять реакцию на внешние стимулы и снижать способность концентрироваться на дороге, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Газете.Ru" рассказала российский фарм-эксперт Валентина Милованова.

По ее словам, в таким препаратам относятся антигистаминные средства, седативные препараты, опиоидные анальгетики, антипсихотики, миорелаксанты, противопаркинсонические препараты, некоторые антидепрессанты, анксиолитики (препараты для лечения тревожных состояний) и некоторые средства от гипертонии.

"Общего универсального перечня рецептурных и безрецептурных препаратов, которые противопоказаны водителям, не существует. Но в инструкциях в разделе "Противопоказания" или "Побочные эффекты" может быть указано, влияет ли препарат на способность управлять транспортными средствами. Если в инструкции указано, что лекарство может вызывать сонливость, снижение концентрации внимания или другие состояния, потенциально опасные при управлении автомобилем, то от вождения следует воздержаться", – объяснила специалист.

Препараты, вызывающие сонливость или снижение концентрации, могут влиять на возможность управлять автомобилем следующим образом: вызывать сонливость и даже кратковременные эпизоды потери сознания, вызывать головокружение и ухудшать зрение.

"Безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил, но и от состояния водителя. Не стоит рисковать своей и чужой жизнью, управляя транспортным средством в состоянии, когда реакция и внимание снижены из-за приема лекарств", – считает Милованова.

