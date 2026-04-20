Три знака зодиака пройдут испытания на прочность на этой неделе

С 20 по 26 апреля 2026 года жизнь трех знаков зодиака начнет налаживаться. Сейчас наступает период, когда энергия планет находится под влиянием Овна и Марса, поэтому нужно прилагать усилия, чтобы сохранить спокойствие, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, 20 апреля, когда Меркурий соединится с Сатурном и Марсом, наступает мощный и потенциально агрессивный транзит, поэтому прислушивайтесь к точкам зрения других людей и будьте осторожны с проявлением гнева.

Венера войдет в знак Близнецов в пятницу, 24 апреля, и останется там до 18 мая. В это время вы будете сосредоточены на общении и идеях.

Рак

Начало этой недели обещает быть напряженным из-за возможности конфликтов на работе. Вам, возможно, придется отстаивать свою профессиональную позицию и принятые решения. По мере развития недели это коснется и финансовых вопросов. Меркурий в Овне поможет вам увереннее говорить в профессиональной среде. К счастью, переход Солнца в Телец снижает стресс и приносит некоторое эмоциональное облегчение. Вам необходимо замедлить темп и подходить к делам спокойно и стратегически.

Овен

Эта неделя будет для вас очень сложной, поскольку четыре планеты все еще находятся в вашем знаке, заставляя реагировать на окружающих вспыльчиво. Это может вызвать проблемы как в личных, так и в профессиональных отношениях. В дальнейшем, если ситуация выйдет из-под контроля, это также может привести к проблемам с самооценкой. 20 апреля окружающие могут показаться чрезмерно требовательными, поэтому лучше сохранять спокойствие и действовать, руководствуясь разумом, а не эмоциями.

Весы

На этой неделе вас ждут трудности в отношениях из-за соединения Меркурия с Марсом и Сатурном. Возможны проблемы с интимной близостью. В худшем случае вы почувствуете себя преданным. Раскрывается истина, о которой вы не подозревали. Примите эту истину, она может освободить вас. Стремитесь к собственной стабильности и подходите ко всему, что узнаете, обдуманно. Избегайте импульсивных решений.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые скоро выберутся из затяжной "черной полосы".