Назван самый несчастливый период жизни – и это не старость

Уровень счастья человека меняется с возрастом по U-образной кривой: сначала снижается, достигает минимума, а затем снова растет. Об этом говорят многочисленные исследования, сообщает Zakon.kz.

Наиболее сложный период приходится на середину жизни – примерно от 40 до 55 лет. По данным экономиста Дэвида Бланчфлауэра, минимальный уровень удовлетворенности жизнью фиксируется в среднем около 47 лет. В других исследованиях пик несчастья приходится на 49 лет, пишет "Доктор Питер". В этом возрасте люди чаще сталкиваются со стрессом, усталостью, проблемами со сном и сомнениями в собственных решениях. Возникает ощущение тупика и неудовлетворенности жизнью.

Остальные возрастные группы:

18-29 лет

Относительно высокий, но изменчивый уровень счастья. Пугает неопределенность, но в то же время люди полны надежд, они энергичны и готовы рисковать.

30-39 лет

Ощущение счастья постепенно начинает снижаться. Количество обязанностей растет, стресса все больше, а времени для себя и своих удовольствий все меньше. К тому же нет того прилива новизны, как в 20 лет, а ведь все новое активизирует гормон дофамин, который дарит нам ощущение счастья.

56-69 лет

Нереалистичные ожидания, сформировавшиеся в молодости, окончательно исчезают, а ощущение счастья возвращается. Люди учатся принятию и благодарности, за счет чего вновь обретают спокойствие. Они понимают свои сильные стороны и принимают слабые, и такой сдвиг в мышлении часто становится ключом к более счастливой второй половине жизни.

Кроме того, эксперты объясняют этот неожиданный подъем жизненными изменениями. Одно из самых значительных – взросление детей. Когда взрослый ребенок уходит из дома, это сильно облегчает быт. Меньше стресса, меньше трат. Отношения супругов налаживаются, и наконец появляется время пожить для себя.

70 лет и старше

На удивление высокий показатель счастья. В этом возрасте человек перестает сравнивать себя с другими людьми, он не зацикливается на пустяках и при этом умеет радоваться простым моментам. Сомнения, переживания отходят на второй план. При этом меняется самое понятие счастья. Это уже не эйфория юнца от американских горок, а глубокий выдох в конце дня, когда в доме наконец-то воцаряется тишина.

