#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
Советы

Назван самый несчастливый период жизни – и это не старость

человек, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 09:54 Фото: freepik
Уровень счастья человека меняется с возрастом по U-образной кривой: сначала снижается, достигает минимума, а затем снова растет. Об этом говорят многочисленные исследования, сообщает Zakon.kz.

Наиболее сложный период приходится на середину жизни – примерно от 40 до 55 лет. По данным экономиста Дэвида Бланчфлауэра, минимальный уровень удовлетворенности жизнью фиксируется в среднем около 47 лет. В других исследованиях пик несчастья приходится на 49 лет, пишет "Доктор Питер". В этом возрасте люди чаще сталкиваются со стрессом, усталостью, проблемами со сном и сомнениями в собственных решениях. Возникает ощущение тупика и неудовлетворенности жизнью.

Остальные возрастные группы:

18-29 лет

Относительно высокий, но изменчивый уровень счастья. Пугает неопределенность, но в то же время люди полны надежд, они энергичны и готовы рисковать.

30-39 лет

Ощущение счастья постепенно начинает снижаться. Количество обязанностей растет, стресса все больше, а времени для себя и своих удовольствий все меньше. К тому же нет того прилива новизны, как в 20 лет, а ведь все новое активизирует гормон дофамин, который дарит нам ощущение счастья.

56-69 лет

Нереалистичные ожидания, сформировавшиеся в молодости, окончательно исчезают, а ощущение счастья возвращается. Люди учатся принятию и благодарности, за счет чего вновь обретают спокойствие. Они понимают свои сильные стороны и принимают слабые, и такой сдвиг в мышлении часто становится ключом к более счастливой второй половине жизни.

Кроме того, эксперты объясняют этот неожиданный подъем жизненными изменениями. Одно из самых значительных – взросление детей. Когда взрослый ребенок уходит из дома, это сильно облегчает быт. Меньше стресса, меньше трат. Отношения супругов налаживаются, и наконец появляется время пожить для себя.

70 лет и старше

На удивление высокий показатель счастья. В этом возрасте человек перестает сравнивать себя с другими людьми, он не зацикливается на пустяках и при этом умеет радоваться простым моментам. Сомнения, переживания отходят на второй план. При этом меняется самое понятие счастья. Это уже не эйфория юнца от американских горок, а глубокий выдох в конце дня, когда в доме наконец-то воцаряется тишина.

Как замедлить время: психолог назвала 5 способов, если годы летят слишком быстро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Ученые назвали самое счастливое и несчастное поколение
Ученые назвали самое счастливое и несчастное поколение
Это самый приемлемый возраст: в Минобороны о повышении возраста призыва в армию
Это самый приемлемый возраст: в Минобороны о повышении возраста призыва в армию
Связь амбиций и счастья: что выяснили ученые в Китае
Связь амбиций и счастья: что выяснили ученые в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: