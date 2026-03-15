Как замедлить время: психолог назвала 5 способов, если годы летят слишком быстро

С возрастом время начинает восприниматься иначе: дни, месяцы и годы проходят все быстрее. По словам психолога, это связано не с биологией, а с особенностями восприятия, количеством новых впечатлений и общим отношением к жизни, сообщает Zakon.kz.

Специалист объясняет, что у детей время тянется дольше, потому что почти все вокруг для них ново. Мозг активно фиксирует события, впечатления и эмоции, поэтому день кажется насыщенным и длинным. У взрослых, напротив, жизнь часто строится по привычному сценарию: дом, работа, одни и те же маршруты и дела. Из-за этого мозг хуже выделяет отдельные события, а время словно сжимается.

Психолог Гульнара Тайчинова рассказала порталу "Доктор Питер", что на ощущение быстротечности влияет и возраст. Если для ребенка один год составляет заметную часть жизни, то для взрослого это уже совсем небольшой отрезок. Кроме того, восприятие времени зависит от образа жизни и эмоционального состояния: у людей с яркими событиями и новыми впечатлениями оно течет медленнее, чем у тех, кто живет по шаблону.

Психолог также отмечает, что женщины чаще замечают детали и эмоции, поэтому могут воспринимать время немного медленнее. У мужчин это чувство чаще связано с результатами и событиями, поэтому спокойные периоды нередко будто выпадают из памяти. Быстрее течение времени могут ощущать и родители маленьких детей, чьи дни заполнены однообразными заботами и нехваткой времени на себя.

Отдельную роль играет удовлетворенность жизнью. Когда человек живет осознанно, замечает приятные мелочи и получает удовольствие от настоящего, мозг фиксирует больше моментов, а значит, время субъективно идет медленнее. Если же дни проходят на автопилоте, они сливаются, и годы кажутся короче.

По словам эксперта, на восприятие влияет и ностальгия. Теплые воспоминания о прошлом делают течение времени мягче, а сожаление о том, что лучшее уже осталось позади, наоборот, усиливает чувство, что жизнь ускользает слишком быстро.

Как "замедлить" время

Есть несколько простых способов вернуть себе ощущение насыщенной жизни:

Добавляйте новизну. Новые маршруты, блюда, книги, люди – даже небольшие перемены создают для мозга ощущение свежести, и дни кажутся длиннее.

Будьте внимательны. Практики осознанности помогают замечать детали: аромат кофе, луч солнца, улыбку прохожего. Когда вы находитесь вниманием в моменте, время перестает ускользать.

Фиксируйте события. Фото, дневники, заметки – якоря памяти. Они фиксируют эмоции от прожитого опыта и растягивают восприятие времени.

Развивайте удовлетворенность. Благодарность людям и миру, признание своих достижений и радость от простых вещей укрепляют ощущение полноты жизни.

Не застревайте в прошлом. Воспоминания полезны, если вдохновляют, а не лишают сил. Позвольте себе теплую ностальгию без грусти.

