#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.33
557.57
5.74
Советы

На двадцатилетних снимках Марса заметили египетскую пирамиду

Пирамида на другой планете, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 08:55 Фото: NASA
Загадочная пирамидообразная структура, обнаруженная на Марсе, породила теории о том, что на Красной планете когда-то могла существовать древняя цивилизация, подобная нашей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, интернет заполонил вирусный пост, в котором рекламируется видео НАСА с марсианской поверхности, на котором, по утверждению некоторых, изображена трехгранная пирамида.

Это образование впервые обнаружил исследователь Кит Лейни на видеоматериалах, снятых космическим аппаратом NASA Mars Global Surveyor (MGS) в 2001 году.

Фото: NASA

Недавно эти кадры были повторно опубликованы режиссером-документалистом Брайаном Доббсом.

Доббс признал, что это сооружение далеко не является доказательством существования древней жизни, но сказал, что оно поднимает вопросы о том, могла ли когда-либо другая раса населять эту планету.

Так называемая "пирамида" расположена в западной части ущелья Кэндор – одного из крупнейших каньонов в Долине Маринер, второй по величине системе каньонов в Солнечной системе.

Этот регион известен крутыми скалами, оползнями и слоистыми скальными образованиями, которые, по словам ученых, могут естественным образом создавать необычные и очень геометрические формы поверхности.

В конце 2025 года обнаруженные документы ЦРУ показали, что агентство проводило загадочные эксперименты в попытке узнать больше о Марсе.

По данным агентства, эти миссии показали, что древняя цивилизация, построившая по меньшей мере одну пирамиду, действительно существовала, что подтверждает исследования Лэйни.

Ранее космический инженер Марат Айрапетян сравнил жизнь на будущих марсианских базах с освоением целины в советское время.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: