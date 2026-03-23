На двадцатилетних снимках Марса заметили египетскую пирамиду

Загадочная пирамидообразная структура, обнаруженная на Марсе, породила теории о том, что на Красной планете когда-то могла существовать древняя цивилизация, подобная нашей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, интернет заполонил вирусный пост, в котором рекламируется видео НАСА с марсианской поверхности, на котором, по утверждению некоторых, изображена трехгранная пирамида.

Это образование впервые обнаружил исследователь Кит Лейни на видеоматериалах, снятых космическим аппаратом NASA Mars Global Surveyor (MGS) в 2001 году.

Недавно эти кадры были повторно опубликованы режиссером-документалистом Брайаном Доббсом.

Доббс признал, что это сооружение далеко не является доказательством существования древней жизни, но сказал, что оно поднимает вопросы о том, могла ли когда-либо другая раса населять эту планету.

Так называемая "пирамида" расположена в западной части ущелья Кэндор – одного из крупнейших каньонов в Долине Маринер, второй по величине системе каньонов в Солнечной системе.

Этот регион известен крутыми скалами, оползнями и слоистыми скальными образованиями, которые, по словам ученых, могут естественным образом создавать необычные и очень геометрические формы поверхности.

В конце 2025 года обнаруженные документы ЦРУ показали, что агентство проводило загадочные эксперименты в попытке узнать больше о Марсе.

По данным агентства, эти миссии показали, что древняя цивилизация, построившая по меньшей мере одну пирамиду, действительно существовала, что подтверждает исследования Лэйни.

