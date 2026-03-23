Советы

Врач назвала главный фактор, который портит сон каждую ночь

проблемы со сном, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 09:22
Оптимальная температура в спальне может напрямую влиять на качество сна и утреннее самочувствие, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала кардиолог Валерия Бонадыкова в беседе РИА Новости, слишком теплый воздух мешает организму полноценно восстановиться за ночь.

"Пробуждение связано с терморегуляцией: ночью температура тела снижается, а к утру начинает расти. Если в спальне слишком тепло или человек перегревается под одеялом, сон чаще становится поверхностным. В таких условиях труднее проснуться бодрым. В рекомендациях по гигиене сна часто называют диапазон 16-20 градусов как более комфортный для ночного сна", – поясняет Бонадыкова.

Специалист также обратила внимание еще на один важный фактор – использование гаджетов перед сном. Синий свет от экранов смартфонов и ноутбуков способен подавлять выработку мелатонина – гормона, отвечающего за засыпание. В результате сон становится менее глубоким и чаще прерывается.

Врачи советуют не только следить за температурой воздуха, но и минимизировать использование электроники вечером, чтобы создать максимально комфортные условия для отдыха.

Ранее мы сообщали, почему во сне течет слюна и когда это опасно.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
