Названы фрукты, которые быстрее всего портятся в жару

Дыни, апельсины, манго и баклажаны могут безопасно храниться при температуре от +10 до +14 °C, в то время как груши, абрикосы и яблоки быстрее "поддаются" порче и бактериальному загрязнению под воздействием тепла, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали "Газете.Ru" эксперты, большинство овощей и фруктов лучше хранить в прохладном месте при температуре от 0 до 10 °C, например, в холодильнике. Однако некоторые плоды более устойчивы к теплу, чем другие.

"При температуре от +10 до +14 °C можно хранить дыни, апельсины, арбузы, бананы, лимоны, манго, грейпфруты, баклажаны и авокадо", – рассказала "Газете.Ru" специалист по пищевой безопасности Наталья Фоменко.

Технолог напомнила, что при повышении температуры поверхность и мякоть плодов становится благоприятной для размножения микроорганизмов, вызывающих бактериальные пищевые отравления.

Даже зеленые помидоры, которые оставляют в тепле для дозревания, не могут храниться при температуре выше 20 °C. Эта температура является предельной, в том числе, для сухофруктов, поэтому все продукты необходимо убирать в темные прохладные места.

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