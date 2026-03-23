Что делать, когда теряешь близкого: рекомендации специалиста

Психолог Екатерина Кольцова рассказала, как справиться с горем после утраты.

По словам психолога, первые дни после трагедии могут казаться "легче", так как человек сосредоточен на рациональных делах: организации похорон и прощальной церемонии, пишет 360.ru. Но это лишь первая стадия переживания горя.

"В первые часы после того, как узнает о трагедии, человек в шоке. Нервную систему парализует, он не верит в происходящее, не понимает, что с ним. Это тяжелый удар по психике, очень сильный стресс", – объяснила Кольцова.

Отрицание, по ее словам, – естественный защитный механизм психики, который проявляется не только в мыслях "нет, этого не может быть", но и в стремлении собранно уладить дела.

Следующий трудный момент наступает при подготовке к погребению или кремации.

"Увидев гроб или урну, человеку придется признать, что его близкий уже никогда не вернется. Чтобы этот период не растягивался, важно, чтобы рядом были близкие, которые помогут его пережить", – поясняет психолог.

Кольцова советует не оставаться в этот момент одному. При этом рядом должны быть люди, эмоционально устойчивые.

"Это могут быть не такие близкие к умершему люди – не те, кто будет очень сильно страдать вместе с вами. Это могут быть психологи, медики или даже дети – младшее поколение легче проживает утрату". Екатерина Кольцова

После похорон наступает стадия гнева и депрессии, которая порой длится годами. В этот период важно, чтобы рядом были люди, позволяющие испытывать настоящие эмоции.

"Например, испекут пирожки, отвезут в кафе или просто обнимут. А если срочно нужно успокоиться, лучше взять в аптеке глицин, валерьянку или пустырник", – советует психолог.

Принятие утраты – долгий процесс, и поддержка близких и профессионалов помогает пережить его легче.

