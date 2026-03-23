Ученый предупредил о скрытой опасности запаха нового автомобиля

Характерный запах в салоне нового автомобиля может представлять потенциальный дискомфорт для здоровья, особенно для чувствительных людей, сообщает Zakon.kz.

Об этом Газете.Ru рассказал кандидат химических наук Андрей Дорохов.

По его словам, запах связан с процессом дегазации – выделением летучих органических соединений из материалов отделки. Речь идет об альдегидах, ароматических углеводородах и сложных эфирах, которые содержатся в пластике, обивке, ковровых покрытиях, клеях и герметиках.

Хотя их концентрация в сертифицированных автомобилях соответствует нормам и в целом безопасна, у людей с аллергией, чувствительными дыхательными путями и у детей даже такие уровни могут вызывать ухудшение самочувствия, особенно при длительном нахождении в закрытом салоне.

"Наиболее результативно частое сквозное проветривание. В первые недели эксплуатации автомобиля рекомендуется при возможности совершать поездки с открытыми окнами. Полезно оставлять автомобиль на открытом воздухе с приоткрытыми на безопасную щель стеклами, чтобы обеспечить постоянную вентиляцию. Прогревание салона на солнце с приоткрытыми окнами также полезно: тепло ускоряет выделение соединений, а сквозняк удаляет их из салона", – рассказал химик.

Эксперт отметил, что популярные ароматизаторы не решают проблему: они лишь добавляют новые вещества в воздух и могут усилить дискомфорт.

Дополнительно можно использовать адсорбенты, например активированный уголь.

Полное выветривание запаха, по словам специалиста, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от материалов и условий эксплуатации автомобиля.

