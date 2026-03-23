"Грязнее ободка унитаза": что скрывает ваша расческа
Обычная расческа за неделю накапливает миллионы бактерий, став "грязнее ободка унитаза", сообщает Zakon.kz.
Об этом предупредила трихолог-дерматовенеролог Юлия Маркова в беседе с Life.ru.
"Если регулярно не мыть расческу хотя бы раз в неделю, на ее щетинках скапливается огромное количество бактерий, остатков кожного сала, пыли и омертвевших частиц кожи", – объяснила Маркова.
По ее словам, такие бактерии могут вызывать воспаление, прыщи и забивать поры, особенно у людей с жирной и комбинированной кожей.
Рекомендуется мыть ее минимум один раз в неделю теплой водой с мягким шампунем или специальными средствами для чистки парикмахерских инструментов.
Также после каждого использования стоит убрать остатки кожного сала и пыли и избегать хранения расчески во влажных или грязных местах.
