"Грязнее ободка унитаза": что скрывает ваша расческа

Обычная расческа за неделю накапливает миллионы бактерий, став "грязнее ободка унитаза", сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредила трихолог-дерматовенеролог Юлия Маркова в беседе с Life.ru.

"Если регулярно не мыть расческу хотя бы раз в неделю, на ее щетинках скапливается огромное количество бактерий, остатков кожного сала, пыли и омертвевших частиц кожи", – объяснила Маркова.

По ее словам, такие бактерии могут вызывать воспаление, прыщи и забивать поры, особенно у людей с жирной и комбинированной кожей.

Рекомендуется мыть ее минимум один раз в неделю теплой водой с мягким шампунем или специальными средствами для чистки парикмахерских инструментов.

Также после каждого использования стоит убрать остатки кожного сала и пыли и избегать хранения расчески во влажных или грязных местах.

Ранее мы сообщали, что врач назвала главный фактор, который портит сон каждую ночь.