Главные причины разводов: что показал опрос
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты мониторингового опроса россиян на тему разводов.
Среди ключевых причин разрыва отношений на первом месте оказались финансовые трудности – их назвали 46% опрошенных. Речь идет не только о нехватке денег, но и о жилищных проблемах и кредитной нагрузке.
На втором месте – деструктивное поведение партнера (31%). В эту категорию входят измены, зависимости и физическая агрессия. При этом сами измены как отдельный фактор упоминаются реже, чем совокупность токсичных моделей поведения.
Существенную роль играют и проблемы в коммуникации – 23%. Это недопонимание, постоянные конфликты и неспособность договариваться. Еще 21% респондентов указали на утрату семейных ценностей – отсутствие уважения, доверия и эмоциональной близости.
Также среди причин – несовместимость (16%) и неготовность к семейной жизни (12%). Последний фактор за последние годы стал звучать заметно чаще.
Отдельно выделяются внешние обстоятельства – безработица и нестабильность (7%), которые усиливают напряжение в семье.
При этом подход к разводам становится более гибким: большинство считает, что решение о расставании зависит от конкретной ситуации, а не от универсальных правил.
В числе факторов, осложняющих развод, чаще всего называют вопросы, связанные с детьми (30%), финансовую зависимость одного из партнеров (26%) и сложности с разделом жилья (20%). Однако более трети опрошенных уверены, что при необходимости развестись можно в любой ситуации.
В целом данные показывают: отношения чаще разрушаются не из-за одного события, а из-за накопления проблем – прежде всего финансовых и эмоциональных.
Ранее возможность предоставления доступа супругам к счетам друг друга прокомментировали в Минфине Казахстана.