Советы

Главные причины разводов: что показал опрос

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 12:55 Фото: freepik
Разрыв отношений чаще происходит не из-за одного события, а из-за накопившихся проблем – от денег до потери уважения. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, сообщает Zakon.kz.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты мониторингового опроса россиян на тему разводов.

Среди ключевых причин разрыва отношений на первом месте оказались финансовые трудности – их назвали 46% опрошенных. Речь идет не только о нехватке денег, но и о жилищных проблемах и кредитной нагрузке.

На втором месте – деструктивное поведение партнера (31%). В эту категорию входят измены, зависимости и физическая агрессия. При этом сами измены как отдельный фактор упоминаются реже, чем совокупность токсичных моделей поведения.

Существенную роль играют и проблемы в коммуникации – 23%. Это недопонимание, постоянные конфликты и неспособность договариваться. Еще 21% респондентов указали на утрату семейных ценностей – отсутствие уважения, доверия и эмоциональной близости.

Также среди причин – несовместимость (16%) и неготовность к семейной жизни (12%). Последний фактор за последние годы стал звучать заметно чаще.

Отдельно выделяются внешние обстоятельства – безработица и нестабильность (7%), которые усиливают напряжение в семье.

При этом подход к разводам становится более гибким: большинство считает, что решение о расставании зависит от конкретной ситуации, а не от универсальных правил.

В числе факторов, осложняющих развод, чаще всего называют вопросы, связанные с детьми (30%), финансовую зависимость одного из партнеров (26%) и сложности с разделом жилья (20%). Однако более трети опрошенных уверены, что при необходимости развестись можно в любой ситуации.

В целом данные показывают: отношения чаще разрушаются не из-за одного события, а из-за накопления проблем – прежде всего финансовых и эмоциональных.

Ранее возможность предоставления доступа супругам к счетам друг друга прокомментировали в Минфине Казахстана.

Айсулу Омарова
