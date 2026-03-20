Возможность предоставления доступа супругам к счетам друг друга прокомментировали в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 20 марта 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал возможность предоставления доступа супругам к счетам друг друга, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос касался ситуации, когда казахстанка обратилась в Конституционный суд с требованием предоставить ей доступ к счетам бывшего супруга.

"Это не касается налогового вопроса. Как вы знаете, в части налогов банковская тайна ограничена. При проведении контрольных мероприятий, только через санкции и норм, при подписании совместных правил мы получаем данные", – сказал Биржанов.

В иных случаях, заверил он, такие данные Минфином не используются.

О том, могут ли банки раскрыть банковские счета супругам в случае развода, читайте в материале.