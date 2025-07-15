Курят меньше, но все еще много: что показал опрос казахстанцев

В Казахстане провели очередной ежегодный опрос населения о потреблении табака. Результаты озвучили Zakon.kz в пресс-службе Бюро национальной статистики.

Известно, что в опросе участвовали жители всех областей страны, Астаны, Алматы и Шымкента.

Примечательно, что респондентами в обследовании выступили по одному члену семьи в 12 000 домашних хозяйствах в возрасте от 15 лет и старше.

Полученные результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 17,5% населения, в 2024 году показатель был на уровне 20,7%.

Фото: gov.kz

Интересен тот факт, что доля курящих табак:

в сельской местности составила 19,1%,

в городской местности – 16,7%.

Из общего числа курящего населения 93,8% курят промышленно произведенные сигареты.

"Среди мужчин, потребляющих табак, 34%, а среди женщин – 5%", – подытожили аналитики.

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