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Общество

Курят меньше, но все еще много: что показал опрос казахстанцев

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 17:50 Фото: unsplash
В Казахстане провели очередной ежегодный опрос населения о потреблении табака. Результаты озвучили Zakon.kz в пресс-службе Бюро национальной статистики.

Известно, что в опросе участвовали жители всех областей страны, Астаны, Алматы и Шымкента.

Примечательно, что респондентами в обследовании выступили по одному члену семьи в 12 000 домашних хозяйствах в возрасте от 15 лет и старше.

Полученные результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 17,5% населения, в 2024 году показатель был на уровне 20,7%.

Фото: gov.kz

Интересен тот факт, что доля курящих табак:

  • в сельской местности составила 19,1%,
  • в городской местности – 16,7%.

Из общего числа курящего населения 93,8% курят промышленно произведенные сигареты.

"Среди мужчин, потребляющих табак, 34%, а среди женщин – 5%", – подытожили аналитики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 17:50
Казахстанцам напомнили о запретах на работе

Ранее сообщалось, что на пляжах в Норвегии намерены запретить курение на пляжах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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