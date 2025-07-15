Курят меньше, но все еще много: что показал опрос казахстанцев
Фото: unsplash
В Казахстане провели очередной ежегодный опрос населения о потреблении табака. Результаты озвучили Zakon.kz в пресс-службе Бюро национальной статистики.
Известно, что в опросе участвовали жители всех областей страны, Астаны, Алматы и Шымкента.
Примечательно, что респондентами в обследовании выступили по одному члену семьи в 12 000 домашних хозяйствах в возрасте от 15 лет и старше.
Полученные результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 17,5% населения, в 2024 году показатель был на уровне 20,7%.
Фото: gov.kz
Интересен тот факт, что доля курящих табак:
- в сельской местности составила 19,1%,
- в городской местности – 16,7%.
Из общего числа курящего населения 93,8% курят промышленно произведенные сигареты.
"Среди мужчин, потребляющих табак, 34%, а среди женщин – 5%", – подытожили аналитики.
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