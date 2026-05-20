Ярко и дерзко: стилист показал, что формирует настроение летней моды

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов поделился с подписчиками, чем вдохновляется в последнее время, сообщает Zakon.kz.

"Модное Вдохновение. Летняя рекламная кампания Loewe FW’26 – идеальное попадание в настроение дня! Сочно, красочно и очень жарко!" – написал эксперт.

Loewe FW’26 – это яркая коллекция сезона "осень-зима 2026/2027" от знаменитого испанского модного дома Loewe. Это первая коллекция бренда, созданная новыми креативными директорами Джеком Макколлоу и Лазаро Эрнандесом (ранее – основателями Proenza Schouler), которые сменили на этом посту Джонатана Андерсона.

Ранее Рогов в шутливой форме рассказал о новом вирусном "бумажном" тренде, который помогает модницам необычным способом "обладать" дорогими аксессуарами.