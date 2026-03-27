Дела трех знаков зодиака резко пойдут вверх в ближайшие недели

К концу апреля 2026 года жизнь трех знаков зодиака заметно улучшится. Конец апреля – время, когда нужно принять потенциальные перемены и обратиться к своей внутренней силе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, апрель начинается с полнолуния в Весах, подчеркивающего важность отношений. Затем, 9 апреля, Марс входит в Овен, вдохновляя на перемены и стремясь к светлому будущему.

Меркурий входит в Овен 15 апреля, и формируется стеллиум из пяти планет: Сатурн, Солнце, Нептун, Меркурий и Марс. Новолуние наступает 17 апреля, подчеркивая новое начало, основанное на ясности.

Вот знаки, чья жизнь значительно улучшится к концу апреля:

Рыбы

Марс находится в вашем знаке с марта, что начинает для вас новый марсианский цикл, но иногда эта энергия может быть немного подавляющей. 9 апреля Марс покинет ваш знак и войдет в Овен, или ваш 2-й дом денег, так что это немного снизит напряжение. К концу апреля Солнце войдет в Телец, или ваш третий дом общения, что принесет больше стабильности и устойчивости, позволяя вам сосредоточиться. Ожидайте ощутимых результатов от ваших идей.

Дева

В апреле Венера в Тельце пройдет через ваш девятый дом, открывая вам новые возможности, перспективы, путешествия и, возможно, даже образование. Когда Солнце 20 апреля войдет в Телец, оно соединится с Венерой в вашем девятом доме, что обеспечит вам устойчивость и окажет более существенное влияние, чем то, которое вы испытывали с января по март 2026 года. Стабильность важна для вас, и вы можете ожидать, что к концу апреля снова почувствуете себя в гармонии с миром на ментальном и эмоциональном уровне.

Телец

Венера будет проходить через ваш знак большую часть апреля, обогащая вашу социальную жизнь. Поскольку Венера управляет вашим знаком и символизирует красоту, вы, как правило, будете выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом и производить хорошее впечатление на окружающих, внушая уверенность. К концу апреля вы почувствуете себя обновленными и готовыми покорять мир.

