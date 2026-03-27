Что важно знать парам, откладывающим детей

Многие молодые пары откладывают рождение детей до момента, пока не почувствуют финансовую стабильность и уверенность в будущем. Однако на этом фоне в отношениях нередко возникает напряжение, сообщает Zakon.kz.

По мнению семейного психолога Галины Рейнталь, такой подход рационален, но он может стать причиной недопонимания, если партнеры не оказывают друг другу должной поддержки. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.

"Споры о детях становятся источником конфликтов в семейной жизни. Реально быть полностью готовым ни морально, ни финансово невозможно. Но там, где есть поддержка, партнерство и готовность быть рядом друг с другом, пара способна пройти через эти сложности и укрепить отношения", – отметила Рейнталь.

Психолог подчеркнула, что семья – это живой процесс, в котором каждый этап плавно переходит в следующий. Она также добавила, что появление питомца (кошки или собаки) часто отражает естественную потребность пары заботиться о ком-то, вкладываться в общее будущее и развивать семью.

Если у партнеров есть разногласия по поводу детей, напряжение может накапливаться. При этом конфликты не всегда проявляются напрямую – зачастую они отражаются на других сферах совместной жизни, считает специалист.

Ранее мы сообщали, что эксперт назвала неочевидные признаки распада брака.