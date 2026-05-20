Крик и спорт не помогут справиться с гневом: как правильно "выпускать пар"

Наверняка многие слышали о том, что сильно разозлившемуся человеку нужно "выпустить пар": покричать, побить подушку, пробежаться и так далее, чтобы не копить негатив и "отпустить" ситуацию. Однако исследователи развеяли этот стереотип, сообщает Zakon.kz.

Исследование показало неожиданную вещь: выплеск эмоций почти не помогает снизить гнев, а иногда даже делает хуже. Особенно хорошо это видно в домашних конфликтах: мы ссоримся с близкими сильнее, чем с чужими людьми.

Когда человек злится, тело автоматически переходит в режим тревоги, учащается пульс, напрягаются мышцы, подскакивает уровень адреналина. Организм как будто готовится к драке, даже если реальной опасности нет. Иногда гнев может запустить даже мелочь: звук, интонация или повторяющийся раздражитель, из-за которого мозг буквально застревает на триггере и раскручивает злость, пишет Hi-news.

И, как оказалось, многие способы "выпустить пар" на самом деле только поддерживают это возбуждение. Вы бьете грушу, быстро бежите или яростно выговариваетесь, а мозг получает сигнал: ситуация все еще опасна, надо продолжать злиться. При этом ощущение облегчения после вспышки гнева действительно может появляться. Но оно часто кратковременное. Это как чесать укус комара: сначала становится легче, а потом раздражение возвращается еще сильнее. Гнев не выходит наружу как пар – он просто получает новую подпитку.

Некоторые исследователи специально проверяли бег трусцой. Оказалось, что после него люди нередко становились даже раздражительнее.

Ученые проанализировали данные более чем 10 тысяч человек и пришли к довольно простому выводу: когда вы злитесь, организму нужно не "разогнаться", а наоборот, замедлиться.

Самые эффективные методы успокоиться оказались удивительно простыми. Лучше всего работают техники, которые снижают внутреннее возбуждение:

медленное глубокое дыхание;

осознанность и переключение внимания;

медитация;

йога;

спокойная прогулка без спешки.

Главный смысл не в "позитивном мышлении", а в "физике". Когда вы начинаете медленно дышать, нервная система получает сигнал, что опасность прошла. Пульс постепенно снижается, мышцы расслабляются, и мозг перестает поддерживать состояние ярости.

Важно не путать спокойствие с подавлением. Речь не о том, чтобы проглотить злость и сделать вид, что ничего не случилось. Здесь стоит сначала остудить тело, а уже потом разбираться, что именно вас задело.

Однако не все виды физической активности оказались неэффективными в борьбе с гневом. Некоторые все-таки помогают справляться, например футбол, волейбол или другие командные игры, хотя и не так сильно как медитация или йога. И здесь дело не в физнагрузке. Исследователи считают, что причина именно в игре, которая вызывает положительные эмоции, способные перевесить негативную окраску гнева. Трудно оставаться в ярости, когда ты искренне веселишься вместе с командой.

Люди часто относятся к злости как к чему-то, что обязательно нужно выплеснуть наружу. На деле же гнев проходит быстрее, если не подкармливать его дополнительным возбуждением.

Поэтому, когда захочется громко хлопнуть дверью, написать длинное гневное сообщение или сорваться, лучше сделать совершенно другое. Сесть. Помолчать пару минут. Медленно вдохнуть. И дать нервной системе время перестать воевать с миром.

Как показала практика, крики не только не помогут "выпустить пар", но и могут повлечь неприятные последствия.