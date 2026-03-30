Советы

Слезы и "песок" в глазах: неожиданные угрозы весны

очки, рука, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 17:29 Фото: pexels
Весной глаза подвергаются особой нагрузке из-за яркого солнца и отраженного света, предупреждает офтальмолог Карина Козина. Ультрафиолет почти не ощущается, как жара, но продолжает воздействовать на роговицу, хрусталик и сетчатку, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, весной люди чаще находятся на улице, дольше гуляют, проводят много времени за рулем и сталкиваются с прямым солнечным светом – солнце низко, бликует от воды, стекла, мокрого асфальта и светлых фасадов.

"Это ускоряет усталость глаз, появляется привычка щуриться, растет зрительное напряжение. При светочувствительности или хронической сухости дискомфорт усиливается", – объясняет врач.

Козина уверенно заявляет в беседе с изданием RT, что носить солнцезащитные очки можно уже в марте и апреле.

Даже в облачную погоду ультрафиолет сохраняется, поэтому пасмурное небо не снимает необходимость защиты.

Признаки нагрузки: желание щуриться, слезотечение, усталость, головная боль, сложности при вождении, когда свет попадает прямо в глаза.

К тому же весной сухость глаз усиливается из-за ветра, пыли, активных прогулок, длительного вождения и редкого моргания. Это вызывает жжение, резь, ощущение "песка" и слезотечение. Снизить нагрузку помогают очки с хорошей посадкой и закрытой формой, а также кепка или шляпа с полями.

Важно, чтобы линзы имели полноценный UV-фильтр – 99-100% UVA/UVB или UV400.

Особое внимание защите стоит уделять детям, людям с повышенной светочувствительностью, хронической сухостью и после операций на глазах.

"Яркое солнце может вызвать фотокератит – ожог роговицы ультрафиолетом. Симптомы появляются через несколько часов: резь, ощущение песка, сильная светобоязнь, слезотечение, покраснение, затуманивание зрения и отек век. В первые часы важно убрать яркий свет, дать глазам отдых, не тереть веки и приложить холодный компресс. Если боль сильная или зрение ухудшилось – нужно обращаться к врачу".Карина Козина

Ранее психотерапевт подсказал, как сменить работу без лишнего стресса.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
