Как сменить работу без лишнего стресса: советы психотерапевта

Смена работы – даже долгожданная – почти всегда сопровождается тревогой и внутренним напряжением. Новые люди, задачи и ожидания могут выбивать из равновесия. Психотерапевт объяснила, как пройти этот период спокойно и без лишнего стресса, сообщает Zakon.kz.

Психотерапевт Марина Маслова объяснила порталу "Доктор Питер", как пройти этот период спокойнее и без лишнего давления на себя.

Уйти без конфликтов

Перед уходом стоит подвести итоги: оценить полученный опыт, поблагодарить коллег и корректно передать дела. Важно не создавать ощущение собственной незаменимости и не зацикливаться на прошлых обидах.

Не пытайтесь понравиться всем

На новом месте не нужно сразу завоевывать симпатии. Излишнее стремление понравиться может только усилить тревожность. Вместо этого лучше задать себе другой вопрос: подходит ли вам эта работа и комфортно ли вам здесь.

Дайте себе время на адаптацию

Чувство неуверенности и "синдром самозванца" в первые дни – нормальное явление. Даже опытным специалистам нужно время, чтобы разобраться в новых задачах. Ошибки на старте – часть процесса.

Откажитесь от "синдрома отличника"

Попытка сразу доказать свою ценность часто приводит к переработкам. Важно с первых дней выстроить здоровый режим: вовремя уходить с работы, делать перерывы, не перегружать себя.

Не бойтесь переспрашивать

В первые дни объем новой информации может быть слишком большим. Необязательно запоминать все сразу – уточняющие вопросы показывают вовлеченность, а не слабость.

Сохраните привычную рутину

Чтобы снизить стресс, полезно оставить в повседневной жизни что-то стабильное – например, утренние ритуалы или привычный режим дня.





