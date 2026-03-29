#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Советы

Как сменить работу без лишнего стресса: советы психотерапевта

увольнение, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 16:46 Фото: freepik
Смена работы – даже долгожданная – почти всегда сопровождается тревогой и внутренним напряжением. Новые люди, задачи и ожидания могут выбивать из равновесия. Психотерапевт объяснила, как пройти этот период спокойно и без лишнего стресса, сообщает Zakon.kz.

Психотерапевт Марина Маслова объяснила порталу "Доктор Питер", как пройти этот период спокойнее и без лишнего давления на себя.

Уйти без конфликтов

Перед уходом стоит подвести итоги: оценить полученный опыт, поблагодарить коллег и корректно передать дела. Важно не создавать ощущение собственной незаменимости и не зацикливаться на прошлых обидах.

Не пытайтесь понравиться всем

На новом месте не нужно сразу завоевывать симпатии. Излишнее стремление понравиться может только усилить тревожность. Вместо этого лучше задать себе другой вопрос: подходит ли вам эта работа и комфортно ли вам здесь.

Дайте себе время на адаптацию

Чувство неуверенности и "синдром самозванца" в первые дни – нормальное явление. Даже опытным специалистам нужно время, чтобы разобраться в новых задачах. Ошибки на старте – часть процесса.

Откажитесь от "синдрома отличника"

Попытка сразу доказать свою ценность часто приводит к переработкам. Важно с первых дней выстроить здоровый режим: вовремя уходить с работы, делать перерывы, не перегружать себя.

Не бойтесь переспрашивать

В первые дни объем новой информации может быть слишком большим. Необязательно запоминать все сразу – уточняющие вопросы показывают вовлеченность, а не слабость.

Сохраните привычную рутину

Чтобы снизить стресс, полезно оставить в повседневной жизни что-то стабильное – например, утренние ритуалы или привычный режим дня.


Казахстанцы все чаще задумываются об уходе с работы

Ранее специалисты рассказали о том, как начать любить себя.

Айсулу Омарова
