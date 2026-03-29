Как сменить работу без лишнего стресса: советы психотерапевта
Психотерапевт Марина Маслова объяснила порталу "Доктор Питер", как пройти этот период спокойнее и без лишнего давления на себя.
Уйти без конфликтов
Перед уходом стоит подвести итоги: оценить полученный опыт, поблагодарить коллег и корректно передать дела. Важно не создавать ощущение собственной незаменимости и не зацикливаться на прошлых обидах.
Не пытайтесь понравиться всем
На новом месте не нужно сразу завоевывать симпатии. Излишнее стремление понравиться может только усилить тревожность. Вместо этого лучше задать себе другой вопрос: подходит ли вам эта работа и комфортно ли вам здесь.
Дайте себе время на адаптацию
Чувство неуверенности и "синдром самозванца" в первые дни – нормальное явление. Даже опытным специалистам нужно время, чтобы разобраться в новых задачах. Ошибки на старте – часть процесса.
Откажитесь от "синдрома отличника"
Попытка сразу доказать свою ценность часто приводит к переработкам. Важно с первых дней выстроить здоровый режим: вовремя уходить с работы, делать перерывы, не перегружать себя.
Не бойтесь переспрашивать
В первые дни объем новой информации может быть слишком большим. Необязательно запоминать все сразу – уточняющие вопросы показывают вовлеченность, а не слабость.
Сохраните привычную рутину
Чтобы снизить стресс, полезно оставить в повседневной жизни что-то стабильное – например, утренние ритуалы или привычный режим дня.
