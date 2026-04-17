20-20-20 и другие правила: как сохранить глаза здоровыми в эпоху гаджетов

Врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала о мерах, которые помогают сохранить здоровье глаз в современных условиях, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист отметила, что в первую очередь важно поддерживать оптимальную влажность воздуха, особенно в отопительный сезон, когда он становится слишком сухим. Это помогает снизить нагрузку на зрение и предотвратить дискомфорт.

По словам эксперта, при длительной работе с гаджетами снижается частота моргания, из-за чего глаза быстрее устают. Поэтому она рекомендует делать регулярные перерывы и сознательно чаще моргать. Также Павлова напомнила о правиле "20-20-20": каждые 20 минут зрительной нагрузки необходимо делать паузу и переводить взгляд на расстояние около шести метров.

Кроме того, офтальмолог советует выполнять простые упражнения для расслабления глазных мышц – например, вращательные движения глазами и смену направлений взгляда.

Отдельное внимание специалист уделила детскому зрению. Она подчеркнула, что детям до трех лет использование гаджетов противопоказано. В возрасте от трех до шести лет экранное время следует ограничить до 20 минут в день, а для детей 7-10 лет – не более 30-40 минут непрерывного использования. Также за час до сна рекомендуется полностью исключать экраны, поскольку синий свет негативно влияет на качество сна.

