Советы

20-20-20 и другие правила: как сохранить глаза здоровыми в эпоху гаджетов

как сохранить глаза здоровыми в эпоху гаджетов, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 22:45
Врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала о мерах, которые помогают сохранить здоровье глаз в современных условиях, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист отметила, что в первую очередь важно поддерживать оптимальную влажность воздуха, особенно в отопительный сезон, когда он становится слишком сухим. Это помогает снизить нагрузку на зрение и предотвратить дискомфорт.

По словам эксперта, при длительной работе с гаджетами снижается частота моргания, из-за чего глаза быстрее устают. Поэтому она рекомендует делать регулярные перерывы и сознательно чаще моргать. Также Павлова напомнила о правиле "20-20-20": каждые 20 минут зрительной нагрузки необходимо делать паузу и переводить взгляд на расстояние около шести метров.

Кроме того, офтальмолог советует выполнять простые упражнения для расслабления глазных мышц – например, вращательные движения глазами и смену направлений взгляда.

Отдельное внимание специалист уделила детскому зрению. Она подчеркнула, что детям до трех лет использование гаджетов противопоказано. В возрасте от трех до шести лет экранное время следует ограничить до 20 минут в день, а для детей 7-10 лет – не более 30-40 минут непрерывного использования. Также за час до сна рекомендуется полностью исключать экраны, поскольку синий свет негативно влияет на качество сна.

Ранее врач объяснила, как замедлить старение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
