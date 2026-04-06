#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
470.46
543.1
5.86
Советы

Особый день перед Пасхой: Великий понедельник и его правила

Пасха, пасхальная служба, храм, Вознесенский кафедральный собор, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 09:54 Фото: Zakon.kz
В 2026 году Страстная неделя проходит с 6 по 11 апреля. Она начинается после Вербного воскресенья. Название связано со словом "страсти" – страданиями Иисуса Христа в последние дни его жизни. Этот период называют Великой седмицей, а каждый день – Великим, сообщает Zakon.kz.

Так, Великий понедельник – первый день Страстной недели, которая предшествует скорому наступлению Пасхи.

Народные приметы

В этот день было принято устраивать генеральную уборку: считалось, что чем чище дом, тем светлее и благополучнее будет жизнь после Пасхи.

В Великий понедельник верующим рекомендуется придерживаться строгого поста: в пищу употребляют продукты без термической обработки – постный хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи, мед и сухофрукты. Готовить на огне и добавлять масло не принято.

С этим днем связаны и народные приметы: теплая и ясная погода предвещает богатый урожай, а птица, севшая на окно, считается знаком добрых новостей или новых знакомств.

Другие приметы дня:

– в этот день первым в дом войдет мужчина – к удаче;

– выбросить сломанные и ненужные вещи – к удаче, благополучию и достатку в доме.

Что запрещено делать

Считается, что в этот день православным следует отказаться от шумных застолий и вместо этого уделить время чтению молитв и размышлениям. Кроме того, в этот день людям не следуют ссориться и вспоминать обиды. По поверью, любое недоброе слово, сказанное в начале недели, "прилипнет" на весь год.

Кроме того, в Великий понедельник не рекомендуется начинать новые дела – предполагается, что они будут обречены на неудачу. В этот день также не стоит заключать деловые соглашения и важные финансовые операции.

Однако, как отмечено в публикации издания "Известий", сама церковь не устанавливает для православных никаких строгих ограничений в Великий понедельник.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 09:54
Мы уже рассказывали, что в 2026 году православную Пасху отмечают 12 апреля. Католическую Пасху встретили раньше, 5 апреля. О том, зачем красят яйца и пекут куличи, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: