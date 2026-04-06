Особый день перед Пасхой: Великий понедельник и его правила
Так, Великий понедельник – первый день Страстной недели, которая предшествует скорому наступлению Пасхи.
Народные приметы
В этот день было принято устраивать генеральную уборку: считалось, что чем чище дом, тем светлее и благополучнее будет жизнь после Пасхи.
В Великий понедельник верующим рекомендуется придерживаться строгого поста: в пищу употребляют продукты без термической обработки – постный хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи, мед и сухофрукты. Готовить на огне и добавлять масло не принято.
С этим днем связаны и народные приметы: теплая и ясная погода предвещает богатый урожай, а птица, севшая на окно, считается знаком добрых новостей или новых знакомств.
Другие приметы дня:
– в этот день первым в дом войдет мужчина – к удаче;
– выбросить сломанные и ненужные вещи – к удаче, благополучию и достатку в доме.
Что запрещено делать
Считается, что в этот день православным следует отказаться от шумных застолий и вместо этого уделить время чтению молитв и размышлениям. Кроме того, в этот день людям не следуют ссориться и вспоминать обиды. По поверью, любое недоброе слово, сказанное в начале недели, "прилипнет" на весь год.
Кроме того, в Великий понедельник не рекомендуется начинать новые дела – предполагается, что они будут обречены на неудачу. В этот день также не стоит заключать деловые соглашения и важные финансовые операции.
Однако, как отмечено в публикации издания "Известий", сама церковь не устанавливает для православных никаких строгих ограничений в Великий понедельник.
