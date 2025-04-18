Великая суббота перед Пасхой: что нельзя делать, приметы и службы
Приметы предпасхального дня
В народе издавна считалось, что в этот день можно судить о погоде в предстоящие месяцы: так, если в субботу перед Пасхой тепло и ясно, значит, лето будет жарким.
Другая примета гласит, что в этот день нельзя передавать или одалживать домашние вещи незнакомым прохожим и даже хорошим соседям: вместе с ними от хозяев уйдут удача и здоровье.
Что принято
- Посещать службы.
- Закончить приготовление яиц и куличей и пасхи.
- Нести в храмы на освящение куличи и прочие яства воскресной трапезы.
- Раздавать милостыню.
- Попросить у родных и близких прощения.
Что нельзя делать
- Заниматься физическим трудом.
- Убираться в квартире.
- Стирать и гладить.
- Заниматься посадками.
- Веселиться и собирать гостей.
- Шуметь и ссориться.
- Мыться.
- Завидовать и сквернословить.
- Курить.
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