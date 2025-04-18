Великая суббота перед Пасхой: что нельзя делать, приметы и службы

19 апреля 2025 года у православных христиан – последний день Великого поста и канун главного из христианских торжеств – Пасхи (Воскресения Иисуса Христа). В этот день священники надевают светлые одежды. В храмах принято освящать куличи и иные угощения, сообщает Zakon.kz.

Приметы предпасхального дня

В народе издавна считалось, что в этот день можно судить о погоде в предстоящие месяцы: так, если в субботу перед Пасхой тепло и ясно, значит, лето будет жарким.

Другая примета гласит, что в этот день нельзя передавать или одалживать домашние вещи незнакомым прохожим и даже хорошим соседям: вместе с ними от хозяев уйдут удача и здоровье.

Что принято

Посещать службы.

Закончить приготовление яиц и куличей и пасхи.

Нести в храмы на освящение куличи и прочие яства воскресной трапезы.

Раздавать милостыню.

Попросить у родных и близких прощения.

Что нельзя делать

Заниматься физическим трудом.

Убираться в квартире.

Стирать и гладить.

Заниматься посадками.

Веселиться и собирать гостей.

Шуметь и ссориться.

Мыться.

Завидовать и сквернословить.

Курить.

Что едят 19 апреля 2025 года: праздничная трапеза и постные правила

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