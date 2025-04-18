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Советы

Великая суббота перед Пасхой: что нельзя делать, приметы и службы

Великая суббота перед Пасхой, традии, запреты, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 16:57 Фото: pexels
19 апреля 2025 года у православных христиан – последний день Великого поста и канун главного из христианских торжеств – Пасхи (Воскресения Иисуса Христа). В этот день священники надевают светлые одежды. В храмах принято освящать куличи и иные угощения, сообщает Zakon.kz.

Приметы предпасхального дня

В народе издавна считалось, что в этот день можно судить о погоде в предстоящие месяцы: так, если в субботу перед Пасхой тепло и ясно, значит, лето будет жарким.

Другая примета гласит, что в этот день нельзя передавать или одалживать домашние вещи незнакомым прохожим и даже хорошим соседям: вместе с ними от хозяев уйдут удача и здоровье.

Что принято

  • Посещать службы.
  • Закончить приготовление яиц и куличей и пасхи.
  • Нести в храмы на освящение куличи и прочие яства воскресной трапезы.
  • Раздавать милостыню.
  • Попросить у родных и близких прощения.

Что нельзя делать

  • Заниматься физическим трудом.
  • Убираться в квартире.
  • Стирать и гладить.
  • Заниматься посадками.
  • Веселиться и собирать гостей.
  • Шуметь и ссориться.
  • Мыться.
  • Завидовать и сквернословить.
  • Курить.

Что едят 19 апреля 2025 года: праздничная трапеза и постные правила

Последний день Великого поста, который длился семь недель. Суть его была не только в том, чтобы ограничивать себя в еде, но и в очищении души и мыслей. Как отмечено в публикации "АиФ", едят только не вареную постную пищу: хлеб, орехи, овощи, фрукты.

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Чистый четверг: важные запреты и приметы на 17 апреля

На сегодня, 18 апреля 2025 года, выпадает один из самых важных и строгих дней Страстной недели у православных христиан – Страстная пятница. Это день скорби и размышлений о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

Ранее глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился к гражданам.

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Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Вечером 20 апреля – в сам день Пасхи – в 17:00 Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор Алматы.

Пасхальное богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 19 на 20 апреля.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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