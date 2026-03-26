Общество

Когда отмечают Пасху в 2026 году: зачем красят яйца и пекут куличи

Освящение куличей Пасха, пасхальный кекс, пасхальная служба, кулич, куличи, пасхальные яйца, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 11:20
Пасха (Светлое Христово Воскресенье) – самый важный и почитаемый христианский праздник, посвященный чуду воскресению Иисуса Христа. В 2026 году православную Пасху отмечают 12 апреля. Католическую Пасху встретят раньше, 5 апреля, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что даты Пасхи у католиков и православных обычно отличаются из-за разных календарей.

Так, восточные христиане (православные) используют юлианский календарь, то есть их праздники рассчитываются по старому стилю. Западные христиане (католики) живут по григорианскому календарю (новый стиль).

Чаще всего католическая Пасха наступает раньше, но иногда праздник у разных ветвей христианства выпадает на один день. Последний раз такое было в 2025 году, тогда Светлое Христово Воскресение отмечали 20 апреля.

Пасха: история и смысл

Изначально праздник возник как день освобождения иудеев из египетского рабства (Песах). Тогда Бог "прошел мимо" домов, помазанных кровью агнца, и спасал первенцев. После этого начался исход из Египта.

В христианстве Пасха связана с воскресением Иисуса Христа. Через три дня после распятия ученицы нашли Его гроб пустым – Христос воскрес. Пасха символизирует переход от смерти к жизни, а вера в Христа дает спасение и вечную жизнь.

Каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи сходит Благодатный огонь, который считают чудесным. Его передают служителям и представителям разных христианских церквей.

Почему на Пасху красят яйца: традиции

Христиане готовятся к Пасхе во время Великого поста – 7 недель отказа от мяса и молитв, чтобы подготовить тело и душу к празднику.

В Великую субботу верующие идут на всенощное бдение в храмы и освящают праздничную еду: крашеные яйца, куличи и творожные пасхи. До Пасхи их не едят.

Согласно традиции, кулич – прообраз хлеба ("артос" – по-гречески), который апостолы оставляли воскресшему Христу на трапезах. Со временем его начали располагать и на специальном столе в храме.

Интересно, что существует несколько версий, почему на Пасху красят яйца.

Одна из них связана с Марией Магдалиной: после воскресения Христа она подарила императору Тиберию яйцо как символ новой жизни. Император сомневался, но яйцо стало красным – символом крови Христа, а само яйцо – могилой Спасителя. Трещина на яйце символизирует выход Иисуса из гроба, его воскресение.

Позже появилась традиция биться крашеным яйцом. Как отмечено в публикации издания РБК Life, побеждает тот, чье яйцо останется целым. Считается, что это приносит удачу и счастье на весь год.

У православных принято христосоваться: трижды приветствовать друг друга словами "Христос воскресе!" и отвечать "Воистину воскресе!".

В Пасху собираются с семьей, едят праздничные блюда и стараются провести день без работы, посещая храм и общаясь с близкими.

Наурыз: праздник, который встречает весну и объединяет сердца

Немного ранее мы рассказывали, как Наурыз в Алматы удивил новыми традициями.

