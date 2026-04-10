День тишины перед Пасхой: смысл и традиции Великой субботы

Великая суббота – это последний день перед Пасхой. Большинство христианских конфессий считают, что в этот день Иисус Христос сошел в ад, чтобы спасти души праведников, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году Великая суббота у православных христиан приходится на 11 апреля – за день до Пасхи.

Из-за различий в календарях западные христиане, как правило, отмечают Воскресение Христово раньше православных. В 2026 году Великая суббота у католиков, лютеран и других конфессий прошла 4 апреля.

Что такое Великая суббота: история

Великая, или Страстная, суббота – это последний день перед праздником Светлого Христова Воскресения. Ее отмечают на Страстной неделе (Великой седмице), которая посвящена последним дням жизни Иисуса Христа, его земным мучениям, распятию и погребению.

Материал по теме Особый день перед Пасхой: Великий понедельник и его правила

Церковь считает, что Христа распяли в пятницу, а вот споры о том, когда именно было погребено его тело – в тот же день или в субботу, – ведутся до сих пор. Но церковь настаивает, что, пока тело Иисуса лежало в гробнице, его душа спустилась в ад. Там, как сказано в публикации РБК Life, он возвестил о победе жизни над смертью и даровал спасение всем праведникам. Затем Христос покинул ад, забрав с собой благочестивые души. Именно тогда в рай попали Адам и Ева.

Материал по теме Страстная пятница: почему этот день считается самым тяжелым

Традиции Великой субботы

Верующие проводят этот день в спокойствии и молитве, избегая шумных мероприятий и суеты.

В этот день обычно завершают подготовку к Пасхе: красят яйца, а в храмах освящают куличи, творожные пасхи и другие праздничные угощения.

Суббота перед Пасхой сопровождается богослужениями, которые длятся с утра до позднего вечера и объединяют скорбные и праздничные элементы. К вечеру храмы постепенно готовятся к встрече Пасхи, а священнослужители облачаются в светлые одежды.

С наступлением полуночи начинается празднование Светлого Христова Воскресения, совершается пасхальная служба и крестный ход.

Что нельзя делать в Великую субботу

В этот день не принято устраивать праздники и застолья, заниматься уборкой и тяжелыми домашними делами или проводить венчания. Также рекомендуется воздержаться от употребления пасхальной пищи до наступления Пасхи.

В 2026 году православную Пасху отмечают 12 апреля. Католическую Пасху встретили раньше, 5 апреля.