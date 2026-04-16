Нужен ли отец в ЦОНе: казахстанцам объяснили порядок смены фамилии ребенку

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 12:07
Как правильно поменять фамилию ребенку в Казахстане, рассказали 16 апреля 2026 года Zakon.kz в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

Так, одна из жительниц страны спросила у специалистов, обязательно ли присутствие мужа в центре обслуживания населения (ЦОНе) при изменении фамилии ребенка.

На что получила следующий ответ:

"Изменение имени или фамилии ребенка производится по совместному заявлению обоих родителей".

Есть и еще один момент.

"Присутствие второго родителя необязательно, если есть его нотариально заверенное согласие".Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Кроме того, стоит знать, если ребенку уже исполнилось 10 лет, потребуется и его согласие тоже.

Ранее сотрудники госкорпорации дали подробную памятку жителям Казахстана о сроках получения пенсионного удостоверения.

Анастасия Московчук
Казахстанцам рассказали, как восстановить диплом при смене фамилии
15:43, 12 марта 2026
Как ребенку без родителей получить паспорт в Казахстане
12:51, 12 февраля 2026
Как казахстанцам сменить фамилию
Швёнтек рассказала о подготовке к грунтовому сезону, где её тренировал Надаль
12:36, Сегодня
Сборная Узбекистана оформила очередной разгром и продолжает лидировать на чемпионате мира
12:20, Сегодня
Наставник провально выступившей в отборе на ЕВРО сборной РК оценила игру подопечных
12:18, Сегодня
Аналитики определили победителя матча Рыбакина - Шнайдер на "пятисотнике" в Штутгарте
12:00, Сегодня
