Нужен ли отец в ЦОНе: казахстанцам объяснили порядок смены фамилии ребенку

Как правильно поменять фамилию ребенку в Казахстане, рассказали 16 апреля 2026 года Zakon.kz в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

Так, одна из жительниц страны спросила у специалистов, обязательно ли присутствие мужа в центре обслуживания населения (ЦОНе) при изменении фамилии ребенка.

На что получила следующий ответ:

"Изменение имени или фамилии ребенка производится по совместному заявлению обоих родителей".

Есть и еще один момент.

"Присутствие второго родителя необязательно, если есть его нотариально заверенное согласие". Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Кроме того, стоит знать, если ребенку уже исполнилось 10 лет, потребуется и его согласие тоже.

