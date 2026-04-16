Нужен ли отец в ЦОНе: казахстанцам объяснили порядок смены фамилии ребенку
Как правильно поменять фамилию ребенку в Казахстане, рассказали 16 апреля 2026 года Zakon.kz в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".
Так, одна из жительниц страны спросила у специалистов, обязательно ли присутствие мужа в центре обслуживания населения (ЦОНе) при изменении фамилии ребенка.
На что получила следующий ответ:
"Изменение имени или фамилии ребенка производится по совместному заявлению обоих родителей".
Есть и еще один момент.
"Присутствие второго родителя необязательно, если есть его нотариально заверенное согласие".Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"
Кроме того, стоит знать, если ребенку уже исполнилось 10 лет, потребуется и его согласие тоже.
