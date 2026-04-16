Жилье, кредиты и списание долгов по "госпрограммам": как работает новая схема обмана в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выступило с важным предупреждением к казахстанцам о случаях мошенничества, когда злоумышленники обещают помощь в получении жилья, кредита или списании долгов якобы по государственным программам, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подробно объясняют простую схему.

Так, под предлогом "ускоренного оформления" или "гарантированного одобрения" злоумышленники просят перевести деньги, а затем перестают выходить на связь, оставляя жертв без денежных средств.

Стоит отметить, что зачастую такие схемы сопровождаются поддельными сайтами, объявлениями в мессенджерах и социальных сетях, звонками от "консультантов" и просьбами предоставить персональные данные.

Примечательно, но в некоторых случаях злоумышленники ссылаются на несуществующие законы или программы.

"Мошенники пользуются наивностью и доверием граждан, особенно тех, кто испытывает финансовые трудности. Они могут звонить, писать в мессенджерах, размещать объявления в соцсетях или создавать поддельные сайты, внешне похожие на официальные ресурсы. Их цель – получить доступ к средствам или персональным данным". Пресс-служба АРРФР РК

Как же обезопасить себя от обмана:

проверяйте любую информацию о государственных программах на официальных ресурсах: eGov.kz, сайтах госорганов и их верифицированных аккаунтах в соцсетях;

не переводите деньги незнакомым лицам без официального договора;

не доверяйте посредникам, предлагающим оформление через мессенджеры или объявления.

"Если вам предлагают помощь "вне очереди" за плату – это повод насторожиться. Будьте бдительны и предупреждайте близких, особенно пожилых людей. В случае подозрительных предложений обращайтесь в правоохранительные органы", – сказано в заявлении пресс-службы ведомства 16 апреля 2026 года.

