#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Советы

Жилье, кредиты и списание долгов по "госпрограммам": как работает новая схема обмана в Казахстане

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 12:41 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выступило с важным предупреждением к казахстанцам о случаях мошенничества, когда злоумышленники обещают помощь в получении жилья, кредита или списании долгов якобы по государственным программам, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подробно объясняют простую схему.

Так, под предлогом "ускоренного оформления" или "гарантированного одобрения" злоумышленники просят перевести деньги, а затем перестают выходить на связь, оставляя жертв без денежных средств.

Стоит отметить, что зачастую такие схемы сопровождаются поддельными сайтами, объявлениями в мессенджерах и социальных сетях, звонками от "консультантов" и просьбами предоставить персональные данные.

Примечательно, но в некоторых случаях злоумышленники ссылаются на несуществующие законы или программы.

"Мошенники пользуются наивностью и доверием граждан, особенно тех, кто испытывает финансовые трудности. Они могут звонить, писать в мессенджерах, размещать объявления в соцсетях или создавать поддельные сайты, внешне похожие на официальные ресурсы. Их цель – получить доступ к средствам или персональным данным".Пресс-служба АРРФР РК

Как же обезопасить себя от обмана:

  • проверяйте любую информацию о государственных программах на официальных ресурсах: eGov.kz, сайтах госорганов и их верифицированных аккаунтах в соцсетях;
  • не переводите деньги незнакомым лицам без официального договора;
  • не доверяйте посредникам, предлагающим оформление через мессенджеры или объявления.
"Если вам предлагают помощь "вне очереди" за плату – это повод насторожиться. Будьте бдительны и предупреждайте близких, особенно пожилых людей. В случае подозрительных предложений обращайтесь в правоохранительные органы", – сказано в заявлении пресс-службы ведомства 16 апреля 2026 года.

Немного ранее мы также рассказывали, что мошенники уже добрались до владельцев iPhone в Казахстане. Известно, что злоумышленники массово рассылают владельцам iPhone поддельные письма, SMS и push-уведомления о якобы переполненном облачном хранилище iCloud.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Что важно знать казахстанцам, которым предлагают "помочь" списать долги, получить жилье и кредиты
17:41, 05 июня 2025
Что важно знать казахстанцам, которым предлагают "помочь" списать долги, получить жилье и кредиты
Основания для списания мошеннических кредитов хотят расширить в Казахстане
14:37, 16 октября 2024
Основания для списания мошеннических кредитов хотят расширить в Казахстане
Кому в Казахстане могут списать долги по кредитам
19:58, 12 июня 2024
Кому в Казахстане могут списать долги по кредитам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Швёнтек рассказала о подготовке к грунтовому сезону, где её тренировал Надаль
12:36, Сегодня
Швёнтек рассказала о подготовке к грунтовому сезону, где её тренировал Надаль
Сборная Узбекистана оформила очередной разгром и продолжает лидировать на чемпионате мира
12:20, Сегодня
Сборная Узбекистана оформила очередной разгром и продолжает лидировать на чемпионате мира
Наставник провально выступившей в отборе на ЕВРО сборной РК оценила игру подопечных
12:18, Сегодня
Наставник провально выступившей в отборе на ЕВРО сборной РК оценила игру подопечных
Аналитики определили победителя матча Рыбакина - Шнайдер на "пятисотнике" в Штутгарте
12:00, Сегодня
Аналитики определили победителя матча Рыбакина - Шнайдер на "пятисотнике" в Штутгарте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: