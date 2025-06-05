Что важно знать казахстанцам, которым предлагают "помочь" списать долги, получить жилье и кредиты

В Казахстане участились случаи мошенничества, когда злоумышленники обещают гражданам помощь в получении жилья, кредита или списании долгов якобы по государственным программам, сообщает Zakon.kz.

Такое важное предупреждение сделало Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР):

"Под предлогом "ускоренного оформления" или "гарантированного одобрения" они просят перевести деньги и затем перестают выходить на связь, оставляя жертв без средств и с новыми проблемами. Часто такие схемы сопровождаются поддельными сайтами, объявлениями в мессенджерах и социальных сетях, звонками от "консультантов" и просьбами предоставить персональные данные. В некоторых случаях злоумышленники ссылаются на несуществующие законы или программы, чтобы создать впечатление правдоподобия".

В агентстве пояснили, что мошенники используют доверие к государству и наивность граждан, особенно тех, кто испытывает финансовые трудности.

"Они могут звонить, писать в мессенджерах, размещать объявления в соцсетях или создавать поддельные сайты, внешне похожие на официальные порталы. Их цель – получить доступ к деньгами или персональным данным". Пресс-служба АРРФР

Как обезопасить себя:

Проверяйте любую информацию о льготах и программах на официальных ресурсах: eGov.kz, сайтах госорганов и их верифицированных аккаунтах в соцсетях.

Не переводите деньги незнакомым лицам без официального договора.

Не доверяйте посредникам, предлагающим оформление через мессенджеры или объявления.

Все государственные услуги предоставляются бесплатно или через официальные каналы.

"Если вам предлагают помощь "вне очереди" за плату – это повод насторожиться. Будьте бдительны и предупреждайте близких, особенно пожилых людей. В случае подозрительных предложений обращайтесь в полицию или звоните на короткий номер 1414". Пресс-служба АРРФР

Ранее казахстанцев предупредили о распространении нового вида мошенничества.