Что важно знать казахстанцам, которым предлагают "помочь" списать долги, получить жилье и кредиты
Фото: Zakon.kz
В Казахстане участились случаи мошенничества, когда злоумышленники обещают гражданам помощь в получении жилья, кредита или списании долгов якобы по государственным программам, сообщает Zakon.kz.
Такое важное предупреждение сделало Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР):
"Под предлогом "ускоренного оформления" или "гарантированного одобрения" они просят перевести деньги и затем перестают выходить на связь, оставляя жертв без средств и с новыми проблемами. Часто такие схемы сопровождаются поддельными сайтами, объявлениями в мессенджерах и социальных сетях, звонками от "консультантов" и просьбами предоставить персональные данные. В некоторых случаях злоумышленники ссылаются на несуществующие законы или программы, чтобы создать впечатление правдоподобия".
В агентстве пояснили, что мошенники используют доверие к государству и наивность граждан, особенно тех, кто испытывает финансовые трудности.
"Они могут звонить, писать в мессенджерах, размещать объявления в соцсетях или создавать поддельные сайты, внешне похожие на официальные порталы. Их цель – получить доступ к деньгами или персональным данным".Пресс-служба АРРФР
Как обезопасить себя:
- Проверяйте любую информацию о льготах и программах на официальных ресурсах: eGov.kz, сайтах госорганов и их верифицированных аккаунтах в соцсетях.
- Не переводите деньги незнакомым лицам без официального договора.
- Не доверяйте посредникам, предлагающим оформление через мессенджеры или объявления.
- Все государственные услуги предоставляются бесплатно или через официальные каналы.
"Если вам предлагают помощь "вне очереди" за плату – это повод насторожиться. Будьте бдительны и предупреждайте близких, особенно пожилых людей. В случае подозрительных предложений обращайтесь в полицию или звоните на короткий номер 1414".Пресс-служба АРРФР
Ранее казахстанцев предупредили о распространении нового вида мошенничества.
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