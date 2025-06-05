#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
Общество

Что важно знать казахстанцам, которым предлагают "помочь" списать долги, получить жилье и кредиты

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 17:41 Фото: Zakon.kz
В Казахстане участились случаи мошенничества, когда злоумышленники обещают гражданам помощь в получении жилья, кредита или списании долгов якобы по государственным программам, сообщает Zakon.kz.

Такое важное предупреждение сделало Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР):

"Под предлогом "ускоренного оформления" или "гарантированного одобрения" они просят перевести деньги и затем перестают выходить на связь, оставляя жертв без средств и с новыми проблемами. Часто такие схемы сопровождаются поддельными сайтами, объявлениями в мессенджерах и социальных сетях, звонками от "консультантов" и просьбами предоставить персональные данные. В некоторых случаях злоумышленники ссылаются на несуществующие законы или программы, чтобы создать впечатление правдоподобия".

В агентстве пояснили, что мошенники используют доверие к государству и наивность граждан, особенно тех, кто испытывает финансовые трудности.

"Они могут звонить, писать в мессенджерах, размещать объявления в соцсетях или создавать поддельные сайты, внешне похожие на официальные порталы. Их цель – получить доступ к деньгами или персональным данным".Пресс-служба АРРФР

Как обезопасить себя:

  • Проверяйте любую информацию о льготах и программах на официальных ресурсах: eGov.kz, сайтах госорганов и их верифицированных аккаунтах в соцсетях.
  • Не переводите деньги незнакомым лицам без официального договора.
  • Не доверяйте посредникам, предлагающим оформление через мессенджеры или объявления.
  • Все государственные услуги предоставляются бесплатно или через официальные каналы.
"Если вам предлагают помощь "вне очереди" за плату – это повод насторожиться. Будьте бдительны и предупреждайте близких, особенно пожилых людей. В случае подозрительных предложений обращайтесь в полицию или звоните на короткий номер 1414".Пресс-служба АРРФР

Ранее казахстанцев предупредили о распространении нового вида мошенничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Четыре случая выпадения детей из окон произошли в Акмолинской области
Общество
18:55, Сегодня
Четыре случая выпадения детей из окон произошли в Акмолинской области
Блогера обвиняют в вымогательстве двух миллионов тенге у бизнесмена в Атырау
Общество
18:40, Сегодня
Блогера обвиняют в вымогательстве двух миллионов тенге у бизнесмена в Атырау
Снос проблемного спорткомплекса "Казахстан" озадачил астанчан
Общество
18:26, Сегодня
Снос проблемного спорткомплекса "Казахстан" озадачил астанчан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: