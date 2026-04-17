Новолуние в Овне принесет перемены: гороскоп на 17 апреля
По информации Economic Times, 17 апреля пройдет под влиянием новолуния в Овне, которое задаст тон внутренним переменам, эмоциональной ясности и новым начинаниям. Астрологи советуют не спешить с решениями, но внимательно прислушиваться к себе – многие знаки почувствуют готовность к важным шагам.
Овен
День начнется с сомнений, но постепенно придет уверенность. Главное – контролировать эмоции и не действовать импульсивно.
Телец
Подходящее время для уединения и планирования. Не торопите события – продуманность сейчас важнее скорости.
Близнецы
Активный день для общения. Новые знакомства и идеи могут сыграть важную роль в ближайшем будущем.
Рак
Сначала – размышления и поиск ориентиров, затем – шанс проявить себя в работе. Возможны карьерные подвижки.
Лев
Тяга к развитию и обучению усилится. Возможны вдохновляющие встречи или неожиданные инсайты.
Дева
День потребует пересмотра финансовых и личных вопросов. Лучше избегать рисков и поспешных решений.
Весы
Фокус на отношениях. Удачный момент для откровенных разговоров и прояснения спорных ситуаций.
Скорпион
Рабочие задачи потребуют внимания и дисциплины. Детали будут играть ключевую роль.
Стрелец
Период вдохновения и легкости. Возможны приятные события в любви или творчестве.
Козерог
На первый план выйдут дом и семья. Важно найти баланс между личным и профессиональным.
Водолей
День пройдет в общении и переговорах. Идеи, появившиеся сейчас, могут принести результат позже.
Рыбы
Финансовые вопросы потребуют осторожности. Лучше избегать импульсивных трат и решений.
Ранее стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал главный модный вирус сезона.