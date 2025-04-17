Гороскоп на 17 апреля: доверяйте мыслям и чувствам других

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 17 апреля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Если вы будет продолжать в том же духе, превратитесь в памятник собственным идеалам. Может, это и неплохо, но в ваших же интересах быть несколько мобильнее.

Телец

Сегодня вам лучше не искать компании, у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными. Придется удовольствоваться обществом телевизора.

Близнецы

Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.

Рак

Сегодня вы и ваш внутренний мир можете стать для кого-то неразрешимой загадкой. Поможете ли вы этому человеку разобраться или воспользуетесь ситуацией в собственных целях, целиком зависит от вашего вкуса.

Лев

Сегодня вы не станете огорчаться по поводу плохих новостей. Вы встанете и постараетесь сделать все, чтобы появились хорошие. И вам это удастся.

Дева

Сегодня вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах оного состояния, так что имеет смысл постараться нетерпение скрыть.

Весы

Верите вы или нет в возможность подобного случая, но сегодня вы можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельностью. К концу дня непременно выяснится, что это либо уже кто-то сделал, либо в этом просто нет никакой надобности.

Скорпион

Вы попали в светлую полосу жизни. Покуда она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений, чтобы было чем согреть душу в не столь счастливые времена.

Стрелец

В зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги или их зарабатывать, сегодня вам стоит заняться противоположным делом. В этом случае вам гарантирован выигрыш.

Козерог

Сегодня для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать.

Водолей

Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам, как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего, кроме раздражения.

Рыбы

Доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость. Если будете заниматься саморекламой, постарайтесь удержать свою фантазию в рамках приличия.

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