Одержимость зеброй: стилист назвал главный модный вирус сезона

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, как сочетать модный "зебровый узор" с яркими цветовыми акцентами, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он также наглядно показал стильные примеры.

"Одержимость зеброй сейчас зашкаливает! Зебровый узор отлично смотрится в монохромных черно-белых образах, а также круто сочетается с яркими цветовыми акцентами (особенно с красным)!" – написал эксперт.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: