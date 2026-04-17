Наука и технологии

Что снится людям перед смертью, выяснили исследователи

бабушка с сиделкой, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 17:58 Фото: pexels
Неизлечимо больные люди, пациенты отделений паллиативного ухода, часто видят яркие сны с участием ушедших близких и символами перехода, сообщает Zakon.kz.

Онкопсихолог Элиза Рабитти из Службы паллиативной помощи в Реджо-Эмилии (Италия) возглавила группу, которая опросила 239 местных специалистов паллиативной помощи – врачей, медсестер, психологов и других – о снах, которыми с ними делились умирающие пациенты.

Самыми распространенными оказались сны или видения в состоянии бодрствования, в которых происходила встреча с умершими родственниками или домашними питомцами. Например, одной женщине приснился покойный муж, который сказал ей: "Я жду тебя". Такие сны дарят внутренний покой и помогают принять смерть, считают исследователи.

Другие видели во сне двери, лестницы или свет. Один пациент, например, рассказывал, как босиком поднимался к распахнутой двери, залитой белым светом. Исследователи предполагают, что это может быть защитным механизмом, который помогает осознать и переосмыслить грядущий переход из жизни в смерть, пишет "Наука".

Чаще всего в предсмертных снах люди испытывали "умиротворение" и "утешение". Лишь 10% опрошенных такие сновидения принесли страдания. Один из таких снов: женщине приснился монстр с лицом ее матери, который утаскивал ее вниз.

Главврач хосписа Буффало в штате Нью-Йорк Кристофер Керр проводил схожие исследования. Он подтвердил, что сны об умерших близких очень характерны для неизлечимо больных и становятся все чаще по мере приближения смерти.

"Самое интересное, что приходящие во сне люди не случайны: это всегда те, кто любил вас и дарил чувство защищенности", – говорит он.

По его словам, также распространены сны о "приготовлении к уходу". Например, пациенты часто описывают, как собирают вещи или садятся в автобус.

По мнению Керра, частота таких снов и видений нарастает по мере приближения смерти, потому что "умирание – это прогрессирующий сон".

"Люди то проваливаются в сон, то просыпаются, и из‑за этого их сны становятся ярче и отчетливее, часто они сами говорят, что это был не сон, а все казалось по-настоящему", – сказал доктор.

Он объяснил, что мы боимся смерти, потому что стремление к выживанию заложено на инстинктивном уровне. Но последние дни неизлечимых больных могут быть наполнены любовью и смыслом, и они "неизбежно приходят к чему-то вроде принятия".

Ранее 47-летняя жительница США Лорен Канадей перенесла обширный инфаркт и 24 минуты оставалась без пульса. Очнувшись, она рассказала, что испытала.

Ирина Капитанова
